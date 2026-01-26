Путин принял верховного правителя Малайзии в Эрмитаже

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с верховным правителем Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.

Султан Ибрагим накануне прибыл с частным визитом. Президент принял его в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, лидеры пожали руки и поприветствовали друг друга.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Путин провел для короля экскурсию, показав главные сокровища музея, в том числе знаменитые часы "Павлин", изготовленные из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром и механиком Джеймсом Коксом в конце XVIII века. Для Эрмитажа их заказал фаворит Екатерины II князь Григорий Потемкин. Собрал их и привел в действие русский механик Иван Кулибин. Сейчас это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии.

Также султану Ибрагиму показали кинжал крис с ножнами. Такие клинки были распространены в XVII и начале XVIII века в Индонезии и Малайзии, а также были хорошо известны в соседних странах. В Эрмитаже хранится и сабля с ножнами, которую использовали в Юго-Восточной Азии в XVIII и первой половине XIX века. Сабли педанг с длинными прямыми или слабоизогнутыми клинками были известны на всей территории Малайского архипелага.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Кроме того, маршрут экскурсии включал Георгиевский (Большой тронный) зал, в котором до 1917 года проходили официальные приемы и важнейшие торжественные церемонии, галерею Отечественной войны 1812 года, Петровский зал, посвященный памяти Петра Великого, а также Фельдмаршальский зал, где представлены парадные портреты русских фельдмаршалов, а также другие известные залы музея.

После осмотра музея президент пообщался с султаном один на один.

В предыдущий раз Путин и Ибрагим встречались в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России с государственным визитом.