https://ria.ru/20260126/putin-2070337398.html
Путин принял верховного правителя Малайзии в Эрмитаже
Путин принял верховного правителя Малайзии в Эрмитаже - РИА Новости, 26.01.2026
Путин принял верховного правителя Малайзии в Эрмитаже
Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с верховным правителем Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:49:00+03:00
2026-01-26T14:49:00+03:00
2026-01-26T16:55:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
государственный эрмитаж
в мире
малайзия
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070338144_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_4e907b599729b514b14f2c8abde16d17.jpg
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
россия
санкт-петербург
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Встреча Путина и верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже
Встреча Путина и верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже.
Предыдущая встреча лидеров прошла в августе в Кремле.
2026-01-26T14:49
true
PT0M54S
Король Малайзии на выставке в Эрмитаже
Король Малайзии продолжает знакомство с российской историей
2026-01-26T14:49
true
PT0M29S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070338144_221:0:1661:1080_1920x0_80_0_0_6e75c77d5c542f66c1748ad1329a6bdd.jpg
Рабочий завтрак Путина и султана Ибрагима
Общение глав государств продолжилось в формате рабочего завтрака
2026-01-26T14:49
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, государственный эрмитаж, в мире, малайзия, блокада ленинграда (1941-1944)
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж, В мире, Малайзия, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Путин принял верховного правителя Малайзии в Эрмитаже
Путин встретился в Эрмитаже с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с верховным правителем Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
Султан Ибрагим накануне прибыл с частным визитом. Президент принял его в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, лидеры пожали руки и поприветствовали друг друга.
Путин
провел для короля экскурсию, показав главные сокровища музея, в том числе знаменитые часы "Павлин", изготовленные из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром и механиком Джеймсом Коксом в конце XVIII века. Для Эрмитажа их заказал фаворит Екатерины II князь Григорий Потемкин. Собрал их и привел в действие русский механик Иван Кулибин. Сейчас это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии.
Также султану Ибрагиму показали кинжал крис с ножнами. Такие клинки были распространены в XVII и начале XVIII века в Индонезии
и Малайзии, а также были хорошо известны в соседних странах. В Эрмитаже хранится и сабля с ножнами, которую использовали в Юго-Восточной Азии в XVIII и первой половине XIX века. Сабли педанг с длинными прямыми или слабоизогнутыми клинками были известны на всей территории Малайского архипелага.
Кроме того, маршрут экскурсии включал Георгиевский (Большой тронный) зал, в котором до 1917 года проходили официальные приемы и важнейшие торжественные церемонии, галерею Отечественной войны 1812 года, Петровский зал, посвященный памяти Петра Великого, а также Фельдмаршальский зал, где представлены парадные портреты русских фельдмаршалов, а также другие известные залы музея.
После осмотра музея президент пообщался с султаном один на один.
В предыдущий раз Путин и Ибрагим встречались в августе 2025 года в Кремле, когда султан находился в России
с государственным визитом.
Путин в понедельник и вторник работает в Санкт-Петербурге. Он примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда.