Путин поручил проанализировать состояние дорог на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству транспорта РФ проанализировать состояние дорог на Камчатке после аномальных снегопадов, сообщил вице-премьер России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Президентом России дано поручение министерству транспорта проанализировать, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, и принять меры для приведения дорог в порядок", — проинформировал полпред на совещании по ликвидации последствий циклонов.
В понедельник Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Камчатский край, чтобы обсудить ситуацию, связанную с последствиями аномальных снегопадов в декабре-январе и мощного июльского землетрясения 2025 года. Кроме того, полпред проведёт совещание по экономическому блоку, где обсудят ход реализации приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. В рамках поездки Трутнев также посетит ряд социальных учреждений края.