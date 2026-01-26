https://ria.ru/20260126/putin-2070274898.html
Путин в понедельник встретится с правителем Малайзии
Путин в понедельник встретится с правителем Малайзии - РИА Новости, 26.01.2026
Путин в понедельник встретится с правителем Малайзии
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Эрмитаже, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:40:00+03:00
2026-01-26T10:40:00+03:00
2026-01-26T12:38:00+03:00
малайзия
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_241:44:3072:1636_1920x0_80_0_0_ec89f76d64d3323e48d2bc143589c921.jpg
https://ria.ru/20260126/peskov-2070275465.html
малайзия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин
Малайзия, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в понедельник встретится с правителем Малайзии
Путин в понедельник встретится с правителем Малайзии султаном Ибрагимом