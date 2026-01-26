Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко рассказал Путину о реконструкции исторического квартала в Выборге - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/peterburg-2070412283.html
Дрозденко рассказал Путину о реконструкции исторического квартала в Выборге
Дрозденко рассказал Путину о реконструкции исторического квартала в Выборге - РИА Новости, 26.01.2026
Дрозденко рассказал Путину о реконструкции исторического квартала в Выборге
Власти Ленинградской области рассчитывают на федеральное софинансирование реконструкции исторического квартала Сета Солсберга в Выборге, заявил в понедельник... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:32:00+03:00
2026-01-26T20:32:00+03:00
ленинградская область
выборг
россия
александр дрозденко
владимир путин
европейский банк реконструкции и развития
новый банк развития
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070401027_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_bc8e0782a4dd2cef0de47db6357db782.jpg
https://ria.ru/20250618/piter-2023719084.html
ленинградская область
выборг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070401027_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_6a1f31b40381b4420973c568720360b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, выборг, россия, александр дрозденко, владимир путин, европейский банк реконструкции и развития, новый банк развития, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Ленинградская область, Выборг, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Европейский банк реконструкции и развития, Новый банк развития, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Дрозденко рассказал Путину о реконструкции исторического квартала в Выборге

Дрозденко рассказал Путину о реконструкции квартала в Сета Солсберга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают на федеральное софинансирование реконструкции исторического квартала Сета Солсберга в Выборге, заявил в понедельник губернатор региона Александр Дрозденко.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Дрозденко, который коснулся и финансирования реконструкции квартала Сета Солсберга. Это исторический квартал в центре Выборга, который назван в честь владельца завода, мецената. Квартал ограничен улицами Крепостная, Красноармейская, Красина и Сторожевой Башни.
"Предполагалось, что этот квартал будет реконструироваться за счет Европейского банка реконструкции и развития. Понятно, что сейчас эта тема ушла, мы пытались договориться с Новым банком развития – тоже сложно", – рассказал Дрозденко главе государства.
По его словам, Министерство культуры РФ, а также Минфин предложили Ленинградской области самостоятельно реализовать проект реконструкции квартала, однако его высокая стоимость (около 5 миллиардов рублей) требует федерального софинансирования.
"Я предложил, раз проект передается нам – мы готовы его взять, но финансирование, как у национальных проектов: 51% Ленинградская область, 49% – федеральный бюджет. Может быть не сразу, мы можем начать за счет собственных средств первый этап реконструкции, но хотелось бы, чтобы здесь были партнерские отношения", – добавил Дрозденко.
Путин поинтересовался, предполагается ли привлекать средства частных инвесторов для реконструкции квартала в Выборге, на что губернатор Ленобласти ответил утвердительно.
По его словам, в настоящее время за счет частных инвесторов предполагается строительство в историческом квартале отелей и общественных пространств. Таким образом, региональные власти рассчитывают привлечь 800 миллионов рублей.
Музей-усадьба Набокова Рождествено - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Ленинградской области надеются возобновить реставрацию усадьбы Набокова
18 июня 2025, 23:00
 
Ленинградская областьВыборгРоссияАлександр ДрозденкоВладимир ПутинЕвропейский банк реконструкции и развитияНовый банк развитияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала