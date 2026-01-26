Дрозденко рассказал Путину о реконструкции исторического квартала в Выборге

"Я предложил, раз проект передается нам – мы готовы его взять, но финансирование, как у национальных проектов: 51% Ленинградская область, 49% – федеральный бюджет. Может быть не сразу, мы можем начать за счет собственных средств первый этап реконструкции, но хотелось бы, чтобы здесь были партнерские отношения", – добавил Дрозденко.