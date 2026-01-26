Рейтинг@Mail.ru
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
19:55 26.01.2026
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" реализуется в Северной столице, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр... РИА Новости, 26.01.2026
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга

Владимир Путин и Александр Беглов во время встречи
Владимир Путин и Александр Беглов во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" реализуется в Северной столице, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр Беглов.
"Хотел бы отметить, что соответствии с вашим поручением на базе Национальных проектов мы разработали десять приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года… И уровень достижения как региональных программ, так и национальных проектов составил 100%. То есть полностью в 2025 году мы выполнили", - сказал Беглов.
Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" охватывает ключевые сферы: экономику, социальную сферу, инфраструктуру и экологию.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях
Россия Санкт-Петербург Александр Беглов Владимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
