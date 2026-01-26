https://ria.ru/20260126/peterburg-2070406197.html
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга - РИА Новости, 26.01.2026
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
Программа "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга" реализуется в Северной столице, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор города Александр... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:55:00+03:00
2026-01-26T19:55:00+03:00
2026-01-26T19:55:00+03:00
россия
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070398247_0:180:3094:1920_1920x0_80_0_0_981a1c70cc5f8ff7f2e8d55e3afe0617.jpg
https://ria.ru/20260126/putin-2070390912.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070398247_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_25ab3f9e0c71c2c3f236bccb74c18101.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Владимир Путин
Беглов доложил Путину о приоритетах развития Петербурга
Беглов доложил Путину о реализации "Десяти приоритетов развития Петербурга"