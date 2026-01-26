Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда
10:43 26.01.2026 (обновлено: 12:34 26.01.2026)
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра будет день мемориальных мероприятий, посвященных событиям блокады. День святой для Санкт-Петербурга. И традиционно Путин в мемориальных мероприятиях принимает участие", - сказал Песков журналистам.
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный Ленинград - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пережившая блокаду Ленинграда оценила ее восприятие современными людьми
Вчера, 07:22
 
ЛенинградВладимир ПутинОбщество
 
 
