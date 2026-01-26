Рейтинг@Mail.ru
10:42 26.01.2026
Путин в понедельник и вторник работает в Петербурге, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник работает в Санкт-Петербургеa, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник работает в Санкт-Петербургеa, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня и завтра работает в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин примет участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда
Санкт-ПетербургПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
