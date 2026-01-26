https://ria.ru/20260126/peskov-2070275465.html
Путин в понедельник и вторник работает в Петербурге, заявил Песков
Путин в понедельник и вторник работает в Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2026
Путин в понедельник и вторник работает в Петербурге, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник работает в Санкт-Петербургеa, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:42:00+03:00
2026-01-26T10:42:00+03:00
2026-01-26T12:28:00+03:00
санкт-петербург
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20260126/peskov-2070275556.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Санкт-Петербург, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в понедельник и вторник работает в Петербурге, заявил Песков
Песков: Путин в понедельник и вторник работает в Петербурге