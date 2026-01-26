Рейтинг@Mail.ru
21:41 26.01.2026 (обновлено: 21:42 26.01.2026)
Основателя iGooods внесли в список террористов и экстремистов
Основатель сервиса iGooods Григорий Кунис* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
Основателя iGooods внесли в список террористов и экстремистов

Основателя iGooods Куниса внесли в список террористов и экстремистов

© Фото : Григорий Кунис/ВКонтактеГригорий Кунис*
Григорий Кунис* - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Григорий Кунис/ВКонтакте
Григорий Кунис*. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Основатель сервиса iGooods Григорий Кунис* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Кунис Григорий Михайлович*, 29.05.1967 года рождения, город Ленинград", - говорится в перечне.
Как ранее писало РИА Новости, в начале декабря 2025 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Куниса* виновным в финансировании экстремистской организации. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей.
Суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис*, осознавая, что ФБК** (признан в РФ экстремистским и ликвидирован) уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, произвел семь ежемесячных переводов по 500 рублей на счет НО "ФБК"**.
В декабре 2025 года Кунис* сообщил, что покинул Россию "видимо, навсегда".

* Лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признан в РФ экстремистским и ликвидирован
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов
22 января, 21:05
 
