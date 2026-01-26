Основателя iGooods внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Основатель сервиса iGooods Григорий Кунис* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Кунис Григорий Михайлович*, 29.05.1967 года рождения, город Ленинград", - говорится в перечне.
Как ранее писало РИА Новости, в начале декабря 2025 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Куниса* виновным в финансировании экстремистской организации. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей.
Суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис*, осознавая, что ФБК** (признан в РФ экстремистским и ликвидирован) уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, произвел семь ежемесячных переводов по 500 рублей на счет НО "ФБК"**.
В декабре 2025 года Кунис* сообщил, что покинул Россию "видимо, навсегда".
* Лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признан в РФ экстремистским и ликвидирован
