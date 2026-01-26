Рейтинг@Mail.ru
Россияне в 2025 году стали оформлять каско на четверть чаще
26.01.2026
Россияне в 2025 году стали оформлять каско на четверть чаще
Россияне в 2025 году стали оформлять каско на четверть чаще - РИА Новости, 26.01.2026
Россияне в 2025 году стали оформлять каско на четверть чаще
Россияне в 2025 году оформили на четверть больше добровольных страховых полисов каско, рассказали РИА Новости в компании "СберСтрахование". РИА Новости, 26.01.2026
общество
япония
москва
санкт-петербург
lada vesta
kia rio
toyota corolla
Общество, Япония, Москва, Санкт-Петербург, Lada Vesta, Kia Rio, Toyota Corolla
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году оформили на четверть больше добровольных страховых полисов каско, рассказали РИА Новости в компании "СберСтрахование".
"В 2025 году интерес россиян к каско оставался стабильно высоким. По данным "СберСтрахования", за январь-декабрь в компании оформили более 68 тысяч полисов каско - на 23% больше, чем годом ранее", - указано в сообщении.
Лидером по числу застрахованных легковых автомобилей по итогам года стала отечественная Lada - на нее пришлось 10% всех договоров каско. При этом спрос на страхование моделей тольяттинского автопроизводителя продолжил ускоряться: за год число полисов увеличилось на 85%.
Вторую позицию по числу оформленных полисов занимают китайские бренды Haval и Chery (по 8%), за ними идут Geely и Changan (по 7%) - также марки из Поднебесной.
При этом годом ранее в пятерку лидеров по количеству заключенных договоров входили машины из Кореи и Японии: на первом месте - Kia, следом шли Lada, Changan, Geely и Toyota.
Чаще остальных автомобили страховали водители из Москвы (24% от всех договоров каско, заключенных за 2025 год), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (12%).
