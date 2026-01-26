Врач оценила риск заразиться вирусом Нипах в Индии

"По классификации Всемирной организации здравоохранения, этот вирус относится к патогенам высокого риска. Основной источник передачи — контакты с летучими мышами, а также употребление в пищу загрязненных фруктов. Вместе с тем, вспышки Нипах удается быстро локализовать и остановить, поскольку заболевание, несмотря на тяжелое течение, не принимает массового характера", - указала врач.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.