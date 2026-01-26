Врач оценила риск заразиться вирусом Нипах в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Риск заразиться вирусом Нипах для россиян в Индии минимален, заявила РИА Новости врач посольства России в Нью-Дели Наталья Панфилова.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случая передачи вируса.
"По классификации Всемирной организации здравоохранения, этот вирус относится к патогенам высокого риска. Основной источник передачи — контакты с летучими мышами, а также употребление в пищу загрязненных фруктов. Вместе с тем, вспышки Нипах удается быстро локализовать и остановить, поскольку заболевание, несмотря на тяжелое течение, не принимает массового характера", - указала врач.
Панфилова особо отметила, что для российских туристов вирус Нипах не представляет эпидемиологической угрозы, поскольку он ограничен природным очагом развития инфекции - популяцией летучих лисиц, собак и мышей.
"При соблюдении простых мер предосторожности риск заразиться этим вирусом минимален. Призываем россиян не посещать места распространения заболевания, обрабатывать фрукты после покупки и соблюдать правила гигиены", - сказала она.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.