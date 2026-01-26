Рейтинг@Mail.ru
Врач оценила риск заразиться вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 26.01.2026 (обновлено: 17:42 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/nipakh-2070376571.html
Врач оценила риск заразиться вирусом Нипах в Индии
Врач оценила риск заразиться вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 26.01.2026
Врач оценила риск заразиться вирусом Нипах в Индии
Риск заразиться вирусом Нипах для россиян в Индии минимален, заявила РИА Новости врач посольства России в Нью-Дели Наталья Панфилова. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:21:00+03:00
2026-01-26T17:42:00+03:00
здоровье - общество
индия
россия
нью-дели
наталья панфилова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
https://ria.ru/20260126/virus-2070288688.html
https://ria.ru/20260126/rst-2070287581.html
индия
россия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, индия, россия, нью-дели, наталья панфилова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Индия, Россия, Нью-Дели, Наталья Панфилова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Врач оценила риск заразиться вирусом Нипах в Индии

Врач Панфилова: риск заразиться вирусом Нипах в Индии минимален

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Риск заразиться вирусом Нипах для россиян в Индии минимален, заявила РИА Новости врач посольства России в Нью-Дели Наталья Панфилова.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случая передачи вируса.
Микрофотография одиночной частицы вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вирусолог рассказала о симптомах вируса Нипах
Вчера, 11:29
"По классификации Всемирной организации здравоохранения, этот вирус относится к патогенам высокого риска. Основной источник передачи — контакты с летучими мышами, а также употребление в пищу загрязненных фруктов. Вместе с тем, вспышки Нипах удается быстро локализовать и остановить, поскольку заболевание, несмотря на тяжелое течение, не принимает массового характера", - указала врач.
Панфилова особо отметила, что для российских туристов вирус Нипах не представляет эпидемиологической угрозы, поскольку он ограничен природным очагом развития инфекции - популяцией летучих лисиц, собак и мышей.
"При соблюдении простых мер предосторожности риск заразиться этим вирусом минимален. Призываем россиян не посещать места распространения заболевания, обрабатывать фрукты после покупки и соблюдать правила гигиены", - сказала она.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В РСТ оценили влияние вируса Нипах на турпоток из России в Индию
Вчера, 11:23
 
Здоровье - ОбществоИндияРоссияНью-ДелиНаталья ПанфиловаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала