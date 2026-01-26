Рейтинг@Mail.ru
В России создали безопасный противогрибковый препарат
Наука
 
07:00 26.01.2026
В России создали безопасный противогрибковый препарат
В России создали безопасный противогрибковый препарат
Основу препарата для подавления роста плесневых грибов и защиты растений от болезней создали специалисты СГУ в составе научного коллектива. Новый препарат...
В России создали безопасный противогрибковый препарат

МОСКВА, 26 янв — РИА новости. Основу препарата для подавления роста плесневых грибов и защиты растений от болезней создали специалисты СГУ в составе научного коллектива. Новый препарат безопасен для окружающей среды и не только подавляет рост патогенных грибов, но и стимулирует рост полезных почвенных грибов, способных разрушать многие загрязнители в природных экосистемах. Результаты представлены в издании "Микробиология".
Обычно для борьбы с патогенными грибами и защиты растений применяют агрессивные химикаты. Они опасны для человека: при вдыхании или попадании на кожу и слизистые могут вызвать раздражение, тошноту и даже потерю сознания, сообщили в Саратовском национальном исследовательском государственном университете (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.
Ученые вуза совместно с коллегами из Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН и Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова разработали наночастицы на основе аспарагината хитозана — природного полисахарида из панцирей ракообразных, которые подавляют рост опасных для растений грибов. Аспарагинат хитозана воздействует на 11 видов грибной микрофлоры в почве, причем как при обработке семян растений, так и при добавлении в питательные среды.
«
"Свойство хитозана подавлять рост микрофлоры известно достаточно давно, но препараты на его основе имеют ряд ограничений. Они недостаточно стабильны при хранении и применении. Новый препарат в форме оболочечных наночастиц превосходит ранее созданные варианты, отличается устойчивостью при хранении и эффективностью при использовании при значимо меньшей концентрации активного вещества", — рассказала заведующая кафедрой полимеров СГУ им. Н.Г. Чернышевского Анна Шиповская.
В лабораторном эксперименте по обработке семян пшеницы, зараженных патогенным грибом Rhizoctonia sp., наблюдалось снижение числа больных проростков на треть, отметила Шиповская. При концентрации препарата 0,01 г/л снижение роста фитопатогенных грибов родов Botrytis sp., Alternaria sp. и Fusarium составляет от 30 до 80 процентов. На некоторые "полезные" грибы препарат, наоборот, действует как стимулятор.
"В некоторых случаях биопрепарат может, напротив, на 20 процентов стимулировать рост грибов вида Talaromyces sayulitensis, обитающего в почве и на корнях растений и способного разрушать широкий ряд загрязнителей в природных экосистемах. Сами активные компоненты биопрепарата безопасны для окружающей среды, так как достаточно быстро разлагаются в природных экосистемах", — добавила исследователь.
Рецептура биопрепарата защищена патентом на территории РФ. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда и согласуется со стратегическими целями СГУ в рамках программы "Приоритет-2030".
 
