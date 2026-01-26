В России создали безопасный противогрибковый препарат

МОСКВА, 26 янв — РИА новости. Основу препарата для подавления роста плесневых грибов и защиты растений от болезней создали специалисты СГУ в составе научного коллектива. Новый препарат безопасен для окружающей среды и не только подавляет рост патогенных грибов, но и стимулирует рост полезных почвенных грибов, способных разрушать многие загрязнители в природных экосистемах. Результаты представлены в издании "Микробиология".
Обычно для борьбы с патогенными грибами и защиты растений применяют агрессивные химикаты. Они опасны для человека: при вдыхании или попадании на кожу и слизистые могут вызвать раздражение, тошноту и даже потерю сознания, сообщили в Саратовском национальном исследовательском государственном университете (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.
В Саратове создали новые антимикробные вещества
22 октября 2025, 09:00
Ученые вуза совместно с коллегами из Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН и Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова разработали наночастицы на основе аспарагината хитозана — природного полисахарида из панцирей ракообразных, которые подавляют рост опасных для растений грибов. Аспарагинат хитозана воздействует на 11 видов грибной микрофлоры в почве, причем как при обработке семян растений, так и при добавлении в питательные среды.
«
"Свойство хитозана подавлять рост микрофлоры известно достаточно давно, но препараты на его основе имеют ряд ограничений. Они недостаточно стабильны при хранении и применении. Новый препарат в форме оболочечных наночастиц превосходит ранее созданные варианты, отличается устойчивостью при хранении и эффективностью при использовании при значимо меньшей концентрации активного вещества", — рассказала заведующая кафедрой полимеров СГУ им. Н.Г. Чернышевского Анна Шиповская.
В лабораторном эксперименте по обработке семян пшеницы, зараженных патогенным грибом Rhizoctonia sp., наблюдалось снижение числа больных проростков на треть, отметила Шиповская. При концентрации препарата 0,01 г/л снижение роста фитопатогенных грибов родов Botrytis sp., Alternaria sp. и Fusarium составляет от 30 до 80 процентов. На некоторые "полезные" грибы препарат, наоборот, действует как стимулятор.
На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов
15 января, 07:00
"В некоторых случаях биопрепарат может, напротив, на 20 процентов стимулировать рост грибов вида Talaromyces sayulitensis, обитающего в почве и на корнях растений и способного разрушать широкий ряд загрязнителей в природных экосистемах. Сами активные компоненты биопрепарата безопасны для окружающей среды, так как достаточно быстро разлагаются в природных экосистемах", — добавила исследователь.
Рецептура биопрепарата защищена патентом на территории РФ. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда и согласуется со стратегическими целями СГУ в рамках программы "Приоритет-2030".