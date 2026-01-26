Организатору нелегальной экскурсии в коллекторе дополнили наказание

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Суд назначил дополнительное наказание организатору экскурсий Никите Дубасу и экс-гендиректору сайта-агрегатора "Спутник" Александру Киму по делу о гибели людей во время экскурсии в подземном коллекторе на реке Неглинка в Москве, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экскурсия по коллектору подземной реки Неглинка прошла 20 августа 2023 года. В результате мощного ливня коллектор затопило, погибли восемь человек, включая экскурсовода. Весной 2025 года суд приговорил Кима к 5,5 года колонии, Дубас получил 8,5 года по статье об оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Гражданин Казахстана Ким вину не признал, Дубас признал вину частично. Приговор обжаловали прокуратура и защита.

Гособвинитель просил Киму дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3 года, а Дубасу – 3 года запрета заниматься экскурсионной деятельностью. Защита просила отменить приговор и оправдать осужденных. Апелляционный суд определил изменить приговор, назначив фигурантам дополнительное наказание.

"Назначить Дубасу Никите дополнительное наказание в виде лишения права заниматься экскурсионной деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев … назначить Киму Александру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в документе.

В части сроков наказания приговор оставлен без изменения.