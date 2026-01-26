Рейтинг@Mail.ru
Организатору нелегальной экскурсии в коллекторе дополнили наказание - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/nakazanie-2070243752.html
Организатору нелегальной экскурсии в коллекторе дополнили наказание
Организатору нелегальной экскурсии в коллекторе дополнили наказание - РИА Новости, 26.01.2026
Организатору нелегальной экскурсии в коллекторе дополнили наказание
Суд назначил дополнительное наказание организатору экскурсий Никите Дубасу и экс-гендиректору сайта-агрегатора "Спутник" Александру Киму по делу о гибели людей... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:29:00+03:00
2026-01-26T06:29:00+03:00
происшествия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984424695_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2fd34ed9fe651d1143c0b24be289ef14.jpg
https://ria.ru/20260122/arest-2069617725.html
https://ria.ru/20260121/bashkirija-2069356045.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984424695_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0d0b3f8fc354648d9e1d459941cf002d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казахстан
Происшествия, Казахстан
Организатору нелегальной экскурсии в коллекторе дополнили наказание

РИА Новости: организатору экскурсии в коллекторе Киму назначили допнаказание

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Ким
Александр Ким - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Ким. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Суд назначил дополнительное наказание организатору экскурсий Никите Дубасу и экс-гендиректору сайта-агрегатора "Спутник" Александру Киму по делу о гибели людей во время экскурсии в подземном коллекторе на реке Неглинка в Москве, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Экскурсия по коллектору подземной реки Неглинка прошла 20 августа 2023 года. В результате мощного ливня коллектор затопило, погибли восемь человек, включая экскурсовода. Весной 2025 года суд приговорил Кима к 5,5 года колонии, Дубас получил 8,5 года по статье об оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Гражданин Казахстана Ким вину не признал, Дубас признал вину частично. Приговор обжаловали прокуратура и защита.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову
22 января, 15:52
Гособвинитель просил Киму дополнительное наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 3 года, а Дубасу – 3 года запрета заниматься экскурсионной деятельностью. Защита просила отменить приговор и оправдать осужденных. Апелляционный суд определил изменить приговор, назначив фигурантам дополнительное наказание.
"Назначить Дубасу Никите дополнительное наказание в виде лишения права заниматься экскурсионной деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев … назначить Киму Александру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в документе.
В части сроков наказания приговор оставлен без изменения.
По делу проходят еще два фигуранта – директор компании "Авангард" Александр Лазовский и бывший гендиректор компании "Трипстер" Борис Плотица, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Дело экскурсовода было прекращено в связи с его смертью.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Экс-ректор вуза в Башкирии получил срок за махинации с премиями подчиненных
21 января, 16:44
 
ПроисшествияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала