Минсельхоз рассказал о снижении цен на овощи - РИА Новости, 26.01.2026
17:12 26.01.2026 (обновлено: 18:08 26.01.2026)
Минсельхоз рассказал о снижении цен на овощи
Минсельхоз рассказал о снижении цен на овощи - РИА Новости, 26.01.2026
Минсельхоз рассказал о снижении цен на овощи
Огурцы и томаты от российских производителей подешевели по сравнению с прошлым годом, сообщил Минсельхоз. РИА Новости, 26.01.2026
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
Новости
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Минсельхоз рассказал о снижении цен на овощи

Некоторые виды овощей в России подешевели с прошлого года

Огурцы
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Огурцы. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Огурцы и томаты от российских производителей подешевели по сравнению с прошлым годом, сообщил Минсельхоз.
"Отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7 процента (143,3 рубля за килограмм), а томатов — на 17 процентов (144,3 рубля за килограмм). В рознице, по данным Росстата, цены на томаты ниже на 2,1 процента, а на огурцы находятся на уровне прошлого года", — рассказали в министерстве.
В 2025-м Россия получила высокий урожай — около 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта — и достигла 89,6 процента самообеспеченности овощами.
Росту производства в том числе способствует развитие теплиц: по всей стране работают более 340 таких хозяйств общей площадью порядка 3,3 тысячи гектаров. До 2027 года планируется реализовать свыше 30 подобных проектов, их совокупная мощность превысит 157 тысяч тонн продукции в год. Минсельхоз простимулирует инвестирование в эту сферу, возобновив льготное кредитование на строительство теплиц.
Также для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры. В этом году на эти цели выделили 3,5 миллиарда рублей.
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
Заголовок открываемого материала