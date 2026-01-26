Минсельхоз рассказал о снижении цен на овощи

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Огурцы и томаты от российских производителей подешевели по сравнению с прошлым годом, сообщил Минсельхоз.
"Отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7 процента (143,3 рубля за килограмм), а томатов — на 17 процентов (144,3 рубля за килограмм). В рознице, по данным Росстата, цены на томаты ниже на 2,1 процента, а на огурцы находятся на уровне прошлого года", — рассказали в министерстве.
В 2025-м Россия получила высокий урожай — около 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта — и достигла 89,6 процента самообеспеченности овощами.
Росту производства в том числе способствует развитие теплиц: по всей стране работают более 340 таких хозяйств общей площадью порядка 3,3 тысячи гектаров. До 2027 года планируется реализовать свыше 30 подобных проектов, их совокупная мощность превысит 157 тысяч тонн продукции в год. Минсельхоз простимулирует инвестирование в эту сферу, возобновив льготное кредитование на строительство теплиц.
Также для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры. В этом году на эти цели выделили 3,5 миллиарда рублей.
