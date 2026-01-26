Минсельхоз рассказал о снижении цен на овощи

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Огурцы и томаты от российских производителей подешевели по сравнению с прошлым годом, сообщил Минсельхоз.

Также для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие меры. В этом году на эти цели выделили 3,5 миллиарда рублей.