Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" первым вышел в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:29 26.01.2026 (обновлено: 19:30 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/metallurg-2070402441.html
"Металлург" первым вышел в плей-офф КХЛ
"Металлург" первым вышел в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
"Металлург" первым вышел в плей-офф КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл дома хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), благодаря чему в плей-офф... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T19:29:00+03:00
2026-01-26T19:30:00+03:00
хоккей
спорт
даниэл спронг
степан хрипунов
александр шаров
амур
металлург (магнитогорск)
автомобилист
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941243896_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_3da99487c1245a573611171616308ac7.jpg
https://ria.ru/20260103/razin-2066273050.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941243896_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_ed77bd5f0ac3897f40498f1f9c08d608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниэл спронг, степан хрипунов, александр шаров, амур, металлург (магнитогорск), автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Даниэл Спронг, Степан Хрипунов, Александр Шаров, Амур, Металлург (Магнитогорск), Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Металлург" первым вышел в плей-офф КХЛ

"Металлург" после поражения "Амура" в Екатеринбурге первым вышел в плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккеисты "Металлурга"
Хоккеисты Металлурга - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл дома хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), благодаря чему в плей-офф досрочно пробился магнитогорский "Металлург".
Встреча прошла в Екатеринбурге в понедельник и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Даниэль Спронг (9-я и 60-я минуты), Степан Хрипунов (13) и Александр Шаров (35). У "Амура" отличились Олег Ли (31) и Евгений Свечников (42).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
4 : 2
Амур
08:20 • Даниэл Спронг
(Брукс Мэйсек, Кирилл Воробьев)
12:47 • Степан Хрипунов
(Ярослав Бусыгин, Алексей Бывальцев)
14:12 • Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Даниэл Спронг)
19:43 • Даниэл Спронг
(Кирилл Воробьев)
10:09 • Олег Ли
(Евгений Грачев, Алекс Гальченюк)
01:20 • Евгений Свечников
(Ярослав Дыбленко, Алекс Бродхерст)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Поражение "Амура" в основное время гарантировало лидеру Восточной конференции магнитогорскому "Металлургу" выход в плей-офф КХЛ. Команда Андрея Разина стала первым участником розыгрыша Кубка Гагарина 2026 года.
"Автомобилист", набрав 60 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Амур", проигравший девятый раз подряд, идет девятым с 39 баллами. Дальневосточный клуб отстает от "Металлурга" на 39 очков. 29 января "Амур" и "Автомобилист" встретятся в Хабаровске.
Хоккей. КХЛ. Матч Ак Барс - Металлург - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Не нашлось места": Разин назвал главную причину расставания с Кузнецовым
3 января, 22:16
 
ХоккейСпортДаниэл СпронгСтепан ХрипуновАлександр ШаровАмурМеталлург (Магнитогорск)АвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала