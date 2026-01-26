"Металлург" первым вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл дома хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), благодаря чему в плей-офф досрочно пробился магнитогорский "Металлург".

"Автомобилист", набрав 60 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Амур", проигравший девятый раз подряд, идет девятым с 39 баллами. Дальневосточный клуб отстает от "Металлурга" на 39 очков. 29 января "Амур" и "Автомобилист" встретятся в Хабаровске.