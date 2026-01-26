"Металлург" первым вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл дома хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), благодаря чему в плей-офф досрочно пробился магнитогорский "Металлург".
Встреча прошла в Екатеринбурге в понедельник и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Даниэль Спронг (9-я и 60-я минуты), Степан Хрипунов (13) и Александр Шаров (35). У "Амура" отличились Олег Ли (31) и Евгений Свечников (42).
26 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
08:20 • Даниэл Спронг
(Брукс Мэйсек, Кирилл Воробьев)
12:47 • Степан Хрипунов
14:12 • Александр Шаров
(Брукс Мэйсек, Даниэл Спронг)
19:43 • Даниэл Спронг
(Кирилл Воробьев)
10:09 • Олег Ли
01:20 • Евгений Свечников
(Ярослав Дыбленко, Алекс Бродхерст)
Поражение "Амура" в основное время гарантировало лидеру Восточной конференции магнитогорскому "Металлургу" выход в плей-офф КХЛ. Команда Андрея Разина стала первым участником розыгрыша Кубка Гагарина 2026 года.
"Автомобилист", набрав 60 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Амур", проигравший девятый раз подряд, идет девятым с 39 баллами. Дальневосточный клуб отстает от "Металлурга" на 39 очков. 29 января "Амур" и "Автомобилист" встретятся в Хабаровске.