Малкин получил повреждение на скамейке запасных
Малкин получил повреждение на скамейке запасных - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Малкин получил повреждение на скамейке запасных
Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин получил повреждение во время празднования победы команды в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
хоккей
спорт
евгений малкин
энтони манта
питтсбург пингвинз
ванкувер кэнакс
национальная хоккейная лига (нхл)
