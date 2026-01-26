Рейтинг@Mail.ru
09:09 26.01.2026
Малкин получил повреждение на скамейке запасных
Малкин получил повреждение на скамейке запасных
хоккей
спорт
евгений малкин
энтони манта
питтсбург пингвинз
ванкувер кэнакс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, евгений малкин, энтони манта, питтсбург пингвинз, ванкувер кэнакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Энтони Манта, Питтсбург Пингвинз, Ванкувер Кэнакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин получил повреждение во время празднования победы команды в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс".
В ночь на понедельник "Питтсбург" обыграл в гостях "Ванкувер" (3:2) в игре регулярного чемпионата. 39-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи.
По окончании игры форвард "Пингвинз" Энтони Манта толкнул клюшкой в плечо стоявшего на скамейке запасных Малкина, после чего тот упал и скорчился от боли. Главный тренер команды Дэн Мьюз в разговоре с журналистами заявил, что каких-либо обновлений по состоянию здоровья хоккеиста пока нет.
Малкин с 9 декабря по 9 января пропустил 15 матчей из-за травмы. Сам хоккеист признавался, что испытывает острую боль в плече. В текущем сезоне он провел 36 матчей и с 40 очками (13 голов + 27 передач) является вторым бомбардиром команды.
Суровая бойня в логове Гретцки: Овечкин врезал канадцу, но проиграл
Хоккей Спорт Евгений Малкин Энтони Манта Питтсбург Пингвинз Ванкувер Кэнакс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
