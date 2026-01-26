https://ria.ru/20260126/malayziya-2070356418.html
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками - РИА Новости, 26.01.2026
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками
Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже во время рабочего завтрака с президентом России Владимиром Путиным угощают закусками, овощами,... РИА Новости, 26.01.2026
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками
Султана Малайзии Ибрагима в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками