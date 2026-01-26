Рейтинг@Mail.ru
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 26.01.2026 (обновлено: 16:54 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/malayziya-2070356418.html
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками - РИА Новости, 26.01.2026
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками
Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже во время рабочего завтрака с президентом России Владимиром Путиным угощают закусками, овощами,... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:09:00+03:00
2026-01-26T16:54:00+03:00
в мире
малайзия
санкт-петербург
владимир путин
михаил пиотровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070376852_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_0c4616c923392dd74b45cace94c15a08.jpg
https://ria.ru/20260126/putin-2070349947.html
малайзия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рабочий завтрак Путина и султана Ибрагима
Общение глав государств продолжилось в формате рабочего завтрака
2026-01-26T16:09
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070376852_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_b76c2d84d97482ee6dc21f84646dbc33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, санкт-петербург, владимир путин, михаил пиотровский
В мире, Малайзия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Михаил Пиотровский
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками

Султана Малайзии Ибрагима в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима в Эрмитаже во время рабочего завтрака с президентом России Владимиром Путиным угощают закусками, овощами, фруктами и легкими напитками, передает корреспондент РИА Новости.
Рабочий завтрак российского лидера и короля Малайзии после экскурсии по Эрмитажу включает в себя закуски, овощи и фрукты, а также легкие напитки. В центре стола расположена композиция из белых цветов.
Общение лидеров один на один за трапезой проходило в Арапском зале, который изначально назывался Большой столовой. В наши дни в нем размещают временные экспозиции Эрмитажа.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с директором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин тет-а-тет пообщался с королем Малайзии
Вчера, 15:50
 
В миреМалайзияСанкт-ПетербургВладимир ПутинМихаил Пиотровский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала