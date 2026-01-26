https://ria.ru/20260126/lenoblast-2070425254.html
Дрозденко обсудил с Путиным проблему очистки воды в Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион, где на проблему качества питьевой воды ранее обратил внимание президент России Владимир
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион, где на проблему качества питьевой воды ранее обратил внимание президент России Владимир Путин, вышел на норматив очистки воды и планирует увеличить ее уровень.
Путин
в понедельник провел рабочую встречу с Дрозденко
.
"Хотел отдельно доложить вопрос про качество питьевой воды... Еще в 2020 году вы сказали, что для Ленинградской области
есть в этом проблемный вопрос. Вы знаете, что мы отставали от среднероссийского показателя", – сказал Дрозденко.
"Вы сами мне об этом докладывали", – заметил в ответ глава государства.
По словам Дрозденко, после этого в Ленобласти были реализованы 12 проектов с финансированием из федерального бюджета и более 50 проектов с финансированием из регионального бюджета.
"Спасибо... мы совместно с федералами начали работать. Двенадцать проектов - финансирование федеральное и 51 проект – финансирование региональное, но наши проекты поменьше... это модульные очистные сооружения. Результат – мы вышли на норматив 85,5% (уровень очистки воды – ред.) и задача стоит к 2030 году – 90%", – отметил губернатор Ленобласти.