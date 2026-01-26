Дрозденко обсудил с Путиным проблему очистки воды в Ленинградской области

Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион, где на проблему качества питьевой воды ранее обратил внимание президент России Владимир Путин, вышел на норматив очистки воды и планирует увеличить ее уровень.

Путин в понедельник провел рабочую встречу с Дрозденко

"Хотел отдельно доложить вопрос про качество питьевой воды... Еще в 2020 году вы сказали, что для Ленинградской области есть в этом проблемный вопрос. Вы знаете, что мы отставали от среднероссийского показателя", – сказал Дрозденко.

"Вы сами мне об этом докладывали", – заметил в ответ глава государства.

По словам Дрозденко, после этого в Ленобласти были реализованы 12 проектов с финансированием из федерального бюджета и более 50 проектов с финансированием из регионального бюджета.