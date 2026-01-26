Самолет, садившийся в Красноярске из-за непогоды, прибыл в Иркутск

ИРКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Рейс FV6001 авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга, садившийся в Красноярске из-за непогоды в аэропорту назначения, прибыл в Иркутск, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга Иркутск , ранее на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в аэропорту пункта назначения.

"Рейс FV6001 авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Иркутск, прибыл в аэропорт в 12.30 (7.30 мск). Начата выдача багажа ", - сообщили в справочной аэропорта.