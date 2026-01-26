Рейтинг@Mail.ru
Самолет, садившийся в Красноярске из-за непогоды, прибыл в Иркутск
08:08 26.01.2026
Самолет, садившийся в Красноярске из-за непогоды, прибыл в Иркутск
Самолет, садившийся в Красноярске из-за непогоды, прибыл в Иркутск - РИА Новости, 26.01.2026
Самолет, садившийся в Красноярске из-за непогоды, прибыл в Иркутск
Рейс FV6001 авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга, садившийся в Красноярске из-за непогоды в аэропорту назначения, прибыл в Иркутск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия, санкт-петербург, иркутск, красноярск
Происшествия, Санкт-Петербург, Иркутск, Красноярск
Самолет, садившийся в Красноярске из-за непогоды, прибыл в Иркутск

Самолет из Петербурга, садившийся в Красноярске из-за непогоды, прибыл в Иркутск

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
ИРКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Рейс FV6001 авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга, садившийся в Красноярске из-за непогоды в аэропорту назначения, прибыл в Иркутск, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Иркутск, ранее на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в аэропорту пункта назначения.
"Рейс FV6001 авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Иркутск, прибыл в аэропорт в 12.30 (7.30 мск). Начата выдача багажа ", - сообщили в справочной аэропорта.
Вылет рейса FV6002 обратно в Санкт-Петербург запланирован по расписанию в 13.30 (08.30 мск). На данный рейс проходит регистрация.
