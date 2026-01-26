Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане усилили санитарный контроль на границе из-за вируса Нипах
14:07 26.01.2026 (обновлено: 14:17 26.01.2026)
В Казахстане усилили санитарный контроль на границе из-за вируса Нипах
В Казахстане усилили санитарный контроль на границе из-за вируса Нипах
2026
В Казахстане усилили санитарный контроль на границе из-за вируса Нипах

АЛМА-АТА, 26 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу из-за распространения вируса Нипах, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
25 января, 15:02
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
25 января, 15:02
"В профилактических целях и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии министерством здравоохранения республики Казахстан усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медицинского ведомства.
При этом отмечается, что в Казахстане не зарегистрировано случаев заражения этим вирусом или его ввоза на территорию страны.
"Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве подчеркнули, что уделяется особое внимание лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, при этом перечень неблагополучных по инфекции государств постоянно обновляется.
Минздрав Казахстана рекомендовал гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры профилактики и при появлении симптомов после возвращения обращаться к врачу, сообщив о стране пребывания.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.
Гинцбург оценил риски завоза вируса Нипах в Россию
25 января, 17:14
Гинцбург оценил риски завоза вируса Нипах в Россию
25 января, 17:14
 
