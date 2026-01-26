В Казахстане усилили санитарный контроль на границе из-за вируса Нипах

АЛМА-АТА, 26 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Казахстана усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу из-за распространения вируса Нипах, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.

"В профилактических целях и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии министерством здравоохранения республики Казахстан усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медицинского ведомства.

При этом отмечается, что в Казахстане не зарегистрировано случаев заражения этим вирусом или его ввоза на территорию страны.

"Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что уделяется особое внимание лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии , при этом перечень неблагополучных по инфекции государств постоянно обновляется.

Минздрав Казахстана рекомендовал гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры профилактики и при появлении симптомов после возвращения обращаться к врачу, сообщив о стране пребывания.