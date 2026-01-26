Рейтинг@Mail.ru
Казахстан введет дополнительный утильсбор для российской сельхозтехники - РИА Новости, 26.01.2026
13:29 26.01.2026
Казахстан введет дополнительный утильсбор для российской сельхозтехники
Казахстан введет дополнительный утильсбор для российской сельхозтехники
Казахстан введет дополнительный утильсбор для сельхозтехники ввозимой из России и Белоруссии, заявили РИА Новости в министерстве промышленности и строительства... РИА Новости, 26.01.2026
Казахстан введет дополнительный утильсбор для российской сельхозтехники

Казахстан введет дополнительный утильсбор для сельхозтехники из РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Виталий ТимкивПредпосевная культивация почвы
Предпосевная культивация почвы - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Предпосевная культивация почвы. Архивное фото
АСТАНА, 26 янв - РИА Новости. Казахстан введет дополнительный утильсбор для сельхозтехники ввозимой из России и Белоруссии, заявили РИА Новости в министерстве промышленности и строительства республики.
Изменения в ставках утильсбора коснутся только автомобилей и самоходной сельскохозяйственной техники, ввозимых в Казахстан, из Белоруссии и России, сообщили там.
Утилизация старых автомобилей - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января
1 января, 00:20
"Это связано с тем, что при расчёте утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Беларусь, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС, акцизов, которые были уплачены в Казахстане", - говорится в сообщении.
В минпроме Казахстана пояснили, что, согласно статьям 454 и 456 Таможенного кодекса ЕАЭС, автомобили, изготовленные в Казахстане, признаются товарами ЕАЭС. Соответственно, применение в Белоруссии и России так называемых таможенных коэффициентов к авто производства Казахстана неправомерно.
"Устраняя дисбаланс в ставках утильсбора между нашей страной и партнерами по ЕАЭС, утильсбор для российской и белорусской техники будет равен платежу, установленному в законодательстве Российской Федерации с 1 декабря 2025 года", - добавили в министерстве.
Прототип электромобиля Lada e-Aura на специализированной выставке Российская неделя общественного транспорта и городской мобильности в Экспоцентре - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Минпромторг предложил отсрочить оплату утильсбора для части производителей
25 декабря 2025, 18:41
В ведомстве отметили, что также в Казахстане производится сельхозтехника белорусских и российских брендов на основании лицензионных соглашений. Сообщается, что в нарушение соглашений в Казахстан идут поставки уже готовой продукции, и повышенную ставку утилизационного платежа предлагается установить для пресечения параллельных схем в этой сфере.
"Мы придерживаемся сбалансированного и открытого экономического подхода, выстраивая свою политику в сфере утильсбора и импорта на основе баланса интересов государства, бизнеса и потребителей, сохраняя предсказуемый режим... Такой подход демонстрирует открытость рынка и стремление к стабильным и понятным правилам для всех участников", - подчеркнули в минпроме.
Для техники, производимой в Казахстане или импортируемой из государств, не входящих в ЕАЭС, а также из Армении и Киргизии, ставки сохранятся на прежнем уровне.
Подержанные автомобили из Южной Кореи в порту Владивостока - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В России сохранится льготный коэффициент расчета утильсбора на автомобили
1 декабря 2025, 00:19
 
ЭкономикаКазахстанРоссияБелоруссияЕвразийский экономический союз
 
 
