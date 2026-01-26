https://ria.ru/20260126/internet-2070353757.html
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета - РИА Новости, 26.01.2026
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета
В Санкт-Петербурге в целях безопасности возможны отключения мобильного интернета, сообщил городской комитет по информатизации и связи. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:03:00+03:00
2026-01-26T16:03:00+03:00
2026-01-26T16:03:00+03:00
санкт-петербург
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета ради безопасности