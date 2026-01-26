Рейтинг@Mail.ru
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/internet-2070353757.html
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета - РИА Новости, 26.01.2026
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета
В Санкт-Петербурге в целях безопасности возможны отключения мобильного интернета, сообщил городской комитет по информатизации и связи. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:03:00+03:00
2026-01-26T16:03:00+03:00
технологии
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg
https://ria.ru/20260113/kamchatka-2067545931.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_221:0:2066:1384_1920x0_80_0_0_664a43816033d12e9db9df252ed6ebe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, санкт-петербург
Технологии, Санкт-Петербург
Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета

Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета ради безопасности

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в целях безопасности возможны отключения мобильного интернета, сообщил городской комитет по информатизации и связи.
"В целях безопасности в городе возможны отключения мобильного интернета", - сообщил комитет в Mах.
Комитет рекомендует использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi "SPB_FREE". Доступ к городскому Wi-Fi осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона.
Вид на микрорайон Северо-Восток в городе Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету
13 января, 11:26
 
ТехнологииСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала