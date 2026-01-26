Петербуржцев предупредили об отключении мобильного интернета

"В целях безопасности в городе возможны отключения мобильного интернета", - сообщил комитет в Mах.

Комитет рекомендует использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi "SPB_FREE". Доступ к городскому Wi-Fi осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона.