Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/gosduma-2070419990.html
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями - РИА Новости, 26.01.2026
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями
Запрет распространения в интернете ответов к заданиям из школьных учебников не изменит ситуацию, так как школьники активно пользуются нейросетями, считает член... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:04:00+03:00
2026-01-26T21:04:00+03:00
общество
екатерина стенякина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
https://ria.ru/20260125/obschezhitie-2070130984.html
https://ria.ru/20260125/tekhnologii-2070119857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатерина стенякина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Екатерина Стенякина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями

РИА Новости: в ГД считают излишним запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запрет распространения в интернете ответов к заданиям из школьных учебников не изменит ситуацию, так как школьники активно пользуются нейросетями, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
В пресс-службе Минпросвещения РФ ранее сообщили РИА Новости, что ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.
Общежитие - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Госдуме предложили временно освободить студентов от оплаты общежития
25 января, 04:58
"Инициатива Минпросвещения в общем-то благая: оградить ребят от легких готовых решений, создать такие условия, при которых ученику нужно будет проявить самостоятельность, поработать над заданием, а не получить готовый ответ в два клика. Но вот только едва ли такой запрет изменит ситуацию, ведь сегодня школьники активно пользуются нейросетями, спрашивают ответы в чат-ботах", - сказала Стенякина РИА Новости.
Она отметила, что, если добавить сайты с готовыми решениями в реестр информации, запрещенной к распространению, это не закроет альтернативные источники для детей, которые твердо намерены списать домашнее задание, а только добавит работы Роскомнадзору.
"К тому же под ограничения при принятии поправок могут попасть также ответы к выпускным экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ, и заданиям Всероссийской олимпиады школьников - ВсОШ - прошлых лет. А ведь эти материалы используют как раз мотивированные и старательные школьники, которые хотят получить больше практики и повысить свой уровень перед испытаниями текущего года", - добавила депутат.
Стенякина подчеркнула, что когда речь идет о доступе к образовательной информации, в том числе к ответам на задания прошлых лет и разбору задач, важно то, как ребенок использует эти знания.
"Бездумно копирует или последовательно идет по решению, чтобы разобраться. И здесь, конечно, большая роль педагога и родителей в том, чтобы они помогли детям советом: как организовать учебный процесс, в чем смысл домашних заданий и почему его нельзя просто списать", - подытожила Стенякина.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в образовании
25 января, 01:12
 
ОбществоЕкатерина СтенякинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала