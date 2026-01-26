https://ria.ru/20260126/gosduma-2070419990.html
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями - РИА Новости, 26.01.2026
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями
Запрет распространения в интернете ответов к заданиям из школьных учебников не изменит ситуацию, так как школьники активно пользуются нейросетями, считает член... РИА Новости, 26.01.2026
общество
екатерина стенякина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество, екатерина стенякина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Екатерина Стенякина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запрет распространения в интернете ответов к заданиям из школьных учебников не изменит ситуацию, так как школьники активно пользуются нейросетями, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
В пресс-службе Минпросвещения РФ ранее сообщили РИА Новости, что ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.
"Инициатива Минпросвещения в общем-то благая: оградить ребят от легких готовых решений, создать такие условия, при которых ученику нужно будет проявить самостоятельность, поработать над заданием, а не получить готовый ответ в два клика. Но вот только едва ли такой запрет изменит ситуацию, ведь сегодня школьники активно пользуются нейросетями, спрашивают ответы в чат-ботах", - сказала Стенякина РИА Новости.
Она отметила, что, если добавить сайты с готовыми решениями в реестр информации, запрещенной к распространению, это не закроет альтернативные источники для детей, которые твердо намерены списать домашнее задание, а только добавит работы Роскомнадзору
"К тому же под ограничения при принятии поправок могут попасть также ответы к выпускным экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ, и заданиям Всероссийской олимпиады школьников - ВсОШ - прошлых лет. А ведь эти материалы используют как раз мотивированные и старательные школьники, которые хотят получить больше практики и повысить свой уровень перед испытаниями текущего года", - добавила депутат.
Стенякина
подчеркнула, что когда речь идет о доступе к образовательной информации, в том числе к ответам на задания прошлых лет и разбору задач, важно то, как ребенок использует эти знания.
"Бездумно копирует или последовательно идет по решению, чтобы разобраться. И здесь, конечно, большая роль педагога и родителей в том, чтобы они помогли детям советом: как организовать учебный процесс, в чем смысл домашних заданий и почему его нельзя просто списать", - подытожила Стенякина.