В Госдуме оценили идею запретить сайты с готовыми домашними заданиями

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запрет распространения в интернете ответов к заданиям из школьных учебников не изменит ситуацию, так как школьники активно пользуются нейросетями, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

В пресс-службе Минпросвещения РФ ранее сообщили РИА Новости, что ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.

"Инициатива Минпросвещения в общем-то благая: оградить ребят от легких готовых решений, создать такие условия, при которых ученику нужно будет проявить самостоятельность, поработать над заданием, а не получить готовый ответ в два клика. Но вот только едва ли такой запрет изменит ситуацию, ведь сегодня школьники активно пользуются нейросетями, спрашивают ответы в чат-ботах", - сказала Стенякина РИА Новости.

Она отметила, что, если добавить сайты с готовыми решениями в реестр информации, запрещенной к распространению, это не закроет альтернативные источники для детей, которые твердо намерены списать домашнее задание, а только добавит работы Роскомнадзору

"К тому же под ограничения при принятии поправок могут попасть также ответы к выпускным экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ, и заданиям Всероссийской олимпиады школьников - ВсОШ - прошлых лет. А ведь эти материалы используют как раз мотивированные и старательные школьники, которые хотят получить больше практики и повысить свой уровень перед испытаниями текущего года", - добавила депутат.

Стенякина подчеркнула, что когда речь идет о доступе к образовательной информации, в том числе к ответам на задания прошлых лет и разбору задач, важно то, как ребенок использует эти знания.