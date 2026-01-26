Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/gosduma-2070239027.html
В ГД предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы
В ГД предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы - РИА Новости, 26.01.2026
В ГД предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили перенести изменения в правила поступления в вузы на 2027 год. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T04:07:00+03:00
2026-01-26T04:07:00+03:00
общество
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20260126/ege-2070238458.html
https://ria.ru/20260124/sovfedja-2070023634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
В ГД предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы

Депутаты СР предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили перенести изменения в правила поступления в вузы на 2027 год.
Ранее Минобрнауки РФ включило ЕГЭ по истории в число экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, начиная с 1 марта 2026 года. Речь идет о таких направлениях подготовки, как "Социология", "Юриспруденция", "Конфликтология", "Публичная политика и социальные науки", "Реклама и связи с общественностью", "Сервис" и ряд других. В ходе приемной кампании 2026/27 учебного года университеты смогут выбирать, какое вступительное испытание на эти специальности установить – ЕГЭ по обществознанию или ЕГЭ по истории.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов
03:29
В рамках приемной кампании 2027/2028 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний применительно к данным направлениям подготовки уже в качестве обязательного. По законодательству университеты должны определиться с выбором вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года.
Обращения с предложением перенести изменения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
"Прошу Вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 2 Приказа относительно сроков вступления в силу указанного нормативного акта, а именно: установить даты вступления в силу положений Приказа не позднее 1 сентября 2026 г., то есть за один учебный год до даты проведения вступительных экзаменов в 2027 году", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что изменения правильные, но, как он считает, нельзя проводить радикальную корректировку правил поступления посреди учебного года.
"Это большой стресс, потому что выпускники рассчитывали сдавать одни экзамены, а теперь придётся готовиться к другим предметам. Предлагаю повременить с нововведениями и перенести их на вступительную кампанию 2027 года", - добавил он.
Сдача ЕГЭ в московской школе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Совфеде предложили создать экспертный совет по совершенствованию ЕГЭ
24 января, 07:33
 
ОбществоСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала