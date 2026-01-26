В ГД предложили перенести на год изменения в правила поступления в вузы

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили перенести изменения в правила поступления в вузы на 2027 год.

Ранее Минобрнауки РФ включило ЕГЭ по истории в число экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, начиная с 1 марта 2026 года. Речь идет о таких направлениях подготовки, как "Социология", "Юриспруденция", "Конфликтология", "Публичная политика и социальные науки", "Реклама и связи с общественностью", "Сервис" и ряд других. В ходе приемной кампании 2026/27 учебного года университеты смогут выбирать, какое вступительное испытание на эти специальности установить – ЕГЭ по обществознанию или ЕГЭ по истории.

В рамках приемной кампании 2027/2028 учебного года ЕГЭ по истории будет закреплен в перечне вступительных испытаний применительно к данным направлениям подготовки уже в качестве обязательного. По законодательству университеты должны определиться с выбором вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Обращения с предложением перенести изменения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

"Прошу Вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 2 Приказа относительно сроков вступления в силу указанного нормативного акта, а именно: установить даты вступления в силу положений Приказа не позднее 1 сентября 2026 г., то есть за один учебный год до даты проведения вступительных экзаменов в 2027 году", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что изменения правильные, но, как он считает, нельзя проводить радикальную корректировку правил поступления посреди учебного года.