В ГД предложили отменить лимит дохода для вычета на ребенка-студента

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила отменить ограничение по доходу в 450 тысяч рублей для предоставления стандартного налогового вычета на ребенка-студента очной формы обучения до 24 лет.

Соответствующие обращения в адрес главы министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеются в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю отменить ограничение по доходу для стандартного вычета на ребёнка, включая ребёнка-студента очной формы обучения до 24 лет, внеся изменения в статью 218 НК РФ и исключив лимит 450 000 рублей, после которого налоговый вычет не применяется", - сказано в письме.

Предлагаемое решение, как отмечается в документе, не меняет порядок подтверждения права: родитель подтверждает, что ребёнок находится на обеспечении, для студента дополнительно подтверждается очное обучение (справка либо электронная проверка при наличии).

Уточняется, что работодатель применяет вычет ежемесячно в течение всего года до прекращения оснований (возраст, окончание очного обучения), без прекращения из-за лимита, что упростит администрирование: работодателям не нужно будет отслеживать момент превышения порога и делать перерасчёты с нужного месяца, это минимизирует ошибки, споры и обращения за налоговым вычетом, в том числе при смене работодателя или наличии нескольких мест работы.

В обращении Лантратова рассказала, что, согласно статье 218 НК РФ и разъяснениям ФНС России, вычет предоставляется только до месяца, в котором доход налогоплательщика, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, превысит 450 тысяч рублей, после чего вычет прекращается с месяца превышения.