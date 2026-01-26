Рейтинг@Mail.ru
01:12 26.01.2026
В ГД предложили отменить лимит дохода для вычета на ребенка-студента
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... РИА Новости, 26.01.2026
общество, россия, яна лантратова, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила отменить ограничение по доходу в 450 тысяч рублей для предоставления стандартного налогового вычета на ребенка-студента очной формы обучения до 24 лет.
Соответствующие обращения в адрес главы министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеются в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю отменить ограничение по доходу для стандартного вычета на ребёнка, включая ребёнка-студента очной формы обучения до 24 лет, внеся изменения в статью 218 НК РФ и исключив лимит 450 000 рублей, после которого налоговый вычет не применяется", - сказано в письме.
Предлагаемое решение, как отмечается в документе, не меняет порядок подтверждения права: родитель подтверждает, что ребёнок находится на обеспечении, для студента дополнительно подтверждается очное обучение (справка либо электронная проверка при наличии).
Уточняется, что работодатель применяет вычет ежемесячно в течение всего года до прекращения оснований (возраст, окончание очного обучения), без прекращения из-за лимита, что упростит администрирование: работодателям не нужно будет отслеживать момент превышения порога и делать перерасчёты с нужного месяца, это минимизирует ошибки, споры и обращения за налоговым вычетом, в том числе при смене работодателя или наличии нескольких мест работы.
В обращении Лантратова рассказала, что, согласно статье 218 НК РФ и разъяснениям ФНС России, вычет предоставляется только до месяца, в котором доход налогоплательщика, рассчитанный нарастающим итогом с начала года, превысит 450 тысяч рублей, после чего вычет прекращается с месяца превышения.
В результате, по ее мнению, возникает разрыв: семья продолжает нести расходы на ребёнка-студента до 24 лет (питание, проживание, транспорт, учебные материалы), но налоговая поддержка исчезает лишь из-за достижения лимита.
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
