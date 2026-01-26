"Дочка" Uniper хочет отсудить у "Газпрома" 45,2 миллиона евро

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20%-ной долей в газопроводе OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока" по территории Германии), просит международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве взыскать с российского "Газпром экспорта" более 45,2 миллиона евро за прокачку газа по OPAL, следует из материалов арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

"В адрес ООО " Газпром экспорт" поступило заявление компании... Lubmin-Brandov Gastransport GmbH... от 21 июля 2025 года об инициировании арбитражного разбирательства в отношении ООО "Газпром экспорт", в соответствии с которым компания... просит Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (г. Женева Швейцария ) взыскать с ООО "Газпром экспорт" денежные средства в общей сумме 45 222 835 евро 16 евроцентов с начислением процентов на указанную сумму", - говорится в определении суда Петербурга

Как отмечается, контракт между "Газпром экспортом" и Lubmin-Brandov Gastransport GmbH о транспортировке природного газа по трубопроводу OPAL был заключен 1 июня 2012 года.

После получения уведомления об обращении Lubmin-Brandov Gastransport в женевский арбитраж дочерняя структура "Газпрома" обратилась в российский суд с заявлением об "антиисковом запрете", и арбитражный суд Петербурга в январе его удовлетворил.