Рейтинг@Mail.ru
"Дочка" Uniper хочет отсудить у "Газпрома" 45,2 миллиона евро - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/gazprom-2070304403.html
"Дочка" Uniper хочет отсудить у "Газпрома" 45,2 миллиона евро
"Дочка" Uniper хочет отсудить у "Газпрома" 45,2 миллиона евро - РИА Новости, 26.01.2026
"Дочка" Uniper хочет отсудить у "Газпрома" 45,2 миллиона евро
Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20%-ной долей в газопроводе OPAL (сухопутное продолжение "Северного... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T12:33:00+03:00
2026-01-26T12:33:00+03:00
экономика
санкт-петербург
женева (город)
германия
газпром
opal nel transport gmbh
международная торговая палата
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/09/1521300980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b77759fd9f9bebefb7edb22a66f321fb.jpg
https://ria.ru/20260119/serbiya-2068903544.html
https://ria.ru/20260114/gazprom-2067885489.html
санкт-петербург
женева (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152130/09/1521300980_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e7eb3bdd5c3cd60f4e702309bbfdeb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, женева (город), германия, газпром, opal nel transport gmbh, международная торговая палата, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Санкт-Петербург, Женева (город), Германия, Газпром, OPAL NEL Transport GmbH, Международная торговая палата, Северный поток, Северный поток — 2
"Дочка" Uniper хочет отсудить у "Газпрома" 45,2 миллиона евро

"Дочка" Uniper потребовала у "Газпрома" 45,2 млн евро за прокачку по Севпотоку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая входит в немецкую Uniper и владеет 20%-ной долей в газопроводе OPAL (сухопутное продолжение "Северного потока" по территории Германии), просит международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве взыскать с российского "Газпром экспорта" более 45,2 миллиона евро за прокачку газа по OPAL, следует из материалов арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.
"В адрес ООО "Газпром экспорт" поступило заявление компании... Lubmin-Brandov Gastransport GmbH... от 21 июля 2025 года об инициировании арбитражного разбирательства в отношении ООО "Газпром экспорт", в соответствии с которым компания... просит Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (г. Женева, Швейцария) взыскать с ООО "Газпром экспорт" денежные средства в общей сумме 45 222 835 евро 16 евроцентов с начислением процентов на указанную сумму", - говорится в определении суда Петербурга.
Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Газпром нефть" подтвердила сделку с MOL по продаже NIS
19 января, 21:31
Как отмечается, контракт между "Газпром экспортом" и Lubmin-Brandov Gastransport GmbH о транспортировке природного газа по трубопроводу OPAL был заключен 1 июня 2012 года.
После получения уведомления об обращении Lubmin-Brandov Gastransport в женевский арбитраж дочерняя структура "Газпрома" обратилась в российский суд с заявлением об "антиисковом запрете", и арбитражный суд Петербурга в январе его удовлетворил.
Суд в Петербурге запретил немецкой компании продолжать разбирательство в Международной торговой палате с местом рассмотрения в Женеве. В случае нарушения компанией Lubmin-Brandov Gastransport этого запрета суд определил взыскать с нее более 45,2 миллиона евро.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Запасы газа в Европе стремятся к историческому минимуму, сообщил "Газпром"
14 января, 17:57
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургЖенева (город)ГерманияГазпромOPAL NEL Transport GmbHМеждународная торговая палатаСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала