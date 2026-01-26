Рейтинг@Mail.ru
"Полнейшее безумие": во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за Украины
04:23 26.01.2026
"Полнейшее безумие": во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за Украины
"Полнейшее безумие": во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может привести ЕС к расколу из-за обещания принять Украину в организацию к 2027 году, заявил лидер французской правой... РИА Новости, 26.01.2026
"Полнейшее безумие": во Франции набросились на фон дер Ляйен из-за Украины

Филиппо: фон дер Ляйен может расколоть ЕС, дав гарантии членства Украине

© REUTERS / Denis BalibouseГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может привести ЕС к расколу из-за обещания принять Украину в организацию к 2027 году, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Мы чувствуем, что ситуация накаляется, и скоро поговорим о разрыве с Брюсселем, потому что было полнейшим безумием принимать требования Зеленского. Урсула превзошла саму себя", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Урсула проиграла битву за деньги России "великолепной семерке"
18 декабря 2025, 08:00
По словам политика, если Украину примут в ЕС, Франции стоит рассмотреть вопрос о выходе из организации, чтобы не тянуть на себе Киев.
"Ни одного евро, никакого оружия, ни одного солдата на Украине. Мы выйдем из этой (Авантюры. — Прим. ред.), а потом и из Европейского союза", — подытожил Филиппо.
В прошлую пятницу Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Киева, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
30 сентября 2025, 10:18
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против членства Украины в Евросоюзе. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют такое решение, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Не говорите Урсуле". Журналист поддел фон дер Ляйен по поводу России
12 сентября 2025, 21:29
 
