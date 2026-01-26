Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политолог рассказал, кто стоит за политикой фон дер Ляйен - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 26.01.2026 (обновлено: 13:17 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/fon-der-lyayen-2070314863.html
Немецкий политолог рассказал, кто стоит за политикой фон дер Ляйен
Немецкий политолог рассказал, кто стоит за политикой фон дер Ляйен - РИА Новости, 26.01.2026
Немецкий политолог рассказал, кто стоит за политикой фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен забирает себе всё больше власти, за ее политикой стоят президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:12:00+03:00
2026-01-26T13:17:00+03:00
в мире
франция
германия
европа
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
фридрих мерц
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069029439_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_246824d1c0275f27528bb18cf52b039e.jpg
https://ria.ru/20260125/zelenskiy-2070130206.html
франция
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069029439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fcf85598355d20371b25188a4a500f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, германия, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, фридрих мерц, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Франция, Германия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, Евросоюз
Немецкий политолог рассказал, кто стоит за политикой фон дер Ляйен

Рар: фон дер Ляйен забирает себе все больше власти

© REUTERS / Denis BalibouseУрсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен забирает себе всё больше власти, за ее политикой стоят президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, считает немецкий политолог Александр Рар.
"Фон дер Ляйен забирает всё больше и больше власти под себя. В предыдущие времена другие комиссары ЕС еще что-то значили, сегодня - нет. Правит балом одна председательница ЕК. За ней Германия и Франция. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц не прочь в будущем создать пост мощного суперпрезидента Европы. Фон дер Ляйен прокладывает туда путь. Может, и сам французский лидер захочет его занять", - заявил Рар порталу News.ru.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило, что стиль управления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызывает острые внутренние конфликты в ЕС и обвинения в авторитарных манерах со стороны других высокопоставленных чиновников.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ
25 января, 04:32
 
В миреФранцияГерманияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронФридрих МерцЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала