СМИ: флаг России над крепостью в Кейптауне вызвал удивление жителей
03:14 26.01.2026
СМИ: флаг России над крепостью в Кейптауне вызвал удивление жителей
Вывешенный на несколько часов над Крепостью Доброй Надежды в южноафриканском Кейптауне российский флаг вызвал удивление у местных жителей, пишет издание News24. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
кейптаун
юар
техас
брикс
кейптаун
юар
техас
в мире, кейптаун, юар, техас, брикс
В мире, Кейптаун, ЮАР, Техас, БРИКС
Вид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 26 янв - РИА Новости. Вывешенный на несколько часов над Крепостью Доброй Надежды в южноафриканском Кейптауне российский флаг вызвал удивление у местных жителей, пишет издание News24.
"Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды", - говорится в статье.
Последствия наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Сведений о пострадавших россиянах в ЮАР нет, заявили в посольстве
Вчера, 10:02
По информации издания, происхождение российского флага на крепости вызвало интерес и у местных парламентариев. Кроме того, интерес подогревался тем, что до этого в январе в местных водах прошли военно-морские учения "Воля к миру 2026" в составе БРИКС+, в которых также участвовали российские корабли, однако выяснилось, что флаг не имеет к ним отношения.
"Одна кинокомпания занимается съемками, и замок используется для некоторых сцен", - заявил управляющий директор сооружения Кэлвин Гилфеллан, чьи слова приводятся в статье.
В частности, речь идет о битве за Аламо, одной из самых значимых в Войне за независимость Техаса.
По словам Гилфеллана, фильм посвящен этой битве и нескольким другим, для которых были сняты сцены со старыми кораблями в гавани.
"Он не уверен, почему был поднят российский флаг, и предполагает, что речь идет просто о старом флаге, не имеющем исторического значения для самого фильма", - уточняется в статье.
Как сказал Гилфеллан, флаг провисел несколько часов, после чего на его место вернули флаг ЮАР.
Гроза - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В ЮАР молния ударила в участников фестиваля
4 января, 19:07
 
В миреКейптаунЮАРТехасБРИКС
 
 
