СМИ: флаг России над крепостью в Кейптауне вызвал удивление жителей
СМИ: флаг России над крепостью в Кейптауне вызвал удивление жителей
Вывешенный на несколько часов над Крепостью Доброй Надежды в южноафриканском Кейптауне российский флаг вызвал удивление у местных жителей, пишет издание News24. РИА Новости, 26.01.2026
News24: флаг России над крепостью в Кейптауне вызвал удивление жителей города
ПРЕТОРИЯ, 26 янв - РИА Новости.
Вывешенный на несколько часов над Крепостью Доброй Надежды в южноафриканском Кейптауне российский флаг вызвал удивление у местных жителей, пишет издание News24
.
"Жители Кейптауна
выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды", - говорится в статье.
По информации издания, происхождение российского флага на крепости вызвало интерес и у местных парламентариев. Кроме того, интерес подогревался тем, что до этого в январе в местных водах прошли военно-морские учения "Воля к миру 2026" в составе БРИКС+
, в которых также участвовали российские корабли, однако выяснилось, что флаг не имеет к ним отношения.
"Одна кинокомпания занимается съемками, и замок используется для некоторых сцен", - заявил управляющий директор сооружения Кэлвин Гилфеллан, чьи слова приводятся в статье.
В частности, речь идет о битве за Аламо, одной из самых значимых в Войне за независимость Техаса
.
По словам Гилфеллана, фильм посвящен этой битве и нескольким другим, для которых были сняты сцены со старыми кораблями в гавани.
"Он не уверен, почему был поднят российский флаг, и предполагает, что речь идет просто о старом флаге, не имеющем исторического значения для самого фильма", - уточняется в статье.
Как сказал Гилфеллан, флаг провисел несколько часов, после чего на его место вернули флаг ЮАР
.