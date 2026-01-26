Рейтинг@Mail.ru
Запад начинает понимать абсурдность своей политики, заявил сенатор - РИА Новости, 26.01.2026
23:08 26.01.2026
Запад начинает понимать абсурдность своей политики, заявил сенатор
Запад начинает понимать абсурдность своей политики, заявил сенатор - РИА Новости, 26.01.2026
Запад начинает понимать абсурдность своей политики, заявил сенатор
Европа начинает понимать абсурдность политики Запада для интересов национальных государств, подобная практика отрицательно сказалась и на отношениях России и... РИА Новости, 26.01.2026
Запад начинает понимать абсурдность своей политики, заявил сенатор

Сенатор Иконников: Запад начинает понимать абсурдность своей политики

Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Европа начинает понимать абсурдность политики Запада для интересов национальных государств, подобная практика отрицательно сказалась и на отношениях России и Болгарии, считает сенатор, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с болгарским народным собранием Василий Иконников.
Иконников провел в режиме видеоконференции совместное заседание группы сенаторов РФ и представителей парламента Болгарии. Мероприятие приурочили к 148-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
"Мы чтим наших героических предков, но и сами обязаны потрудиться, чтобы сохранить их наследие перед лицом актуальных вызовов", - сказал законодатель, слова которого привела пресс-служба на сайте СФ.
По мнению Иконникова, межгосударственные отношения между Россией и Болгарией сейчас переживают сложный период, что во многом стало следствием агрессивной политики, которую на протяжении ряда десятилетий продвигала и навязывала глобалистская элита на Западе.
"На фоне беспрецедентной военно-политической напряженности в Европе и мире между нашими странами разорван политический диалог, разрушено масштабное и взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, свернуты культурные и образовательные связи", - подчеркнул парламентарий.
По словам Иконникова, несмотря на пропаганду, невозможно скрыть, что многие европейские государства и граждане сталкиваются с нарастающими тяжелыми последствиями антироссийского курса, который все еще нагнетается руководством Евросоюза.
"Вместе с тем... (в Европейском союзе - ред.) зреет осознание абсурдности и вреда от подобной линии, усиливается запрос на переосмысление ситуации, поиск новых подходов и решений", - заверил сенатор.
С точки зрения Иконникова, законодатели могут и обязаны действовать в соответствии с чаяниями избирателей, поощрять и развивать свободный обмен мнениями, поддерживать инициативы и процессы, способствующие лучшему взаимопониманию, снижению напряженности и поиску справедливых решений спорных вопросов, переходу от конфронтации к конструктивному взаимодействию.
Председатель группы дружбы "Болгария - Россия" болгарского народного собрания Петр Кынев, в свою очередь, отметил, что Русско-турецкая война 1877-1878 годов была ключевым событием, в результате которого страна не только получила независимость, но и восстановила свою государственность после почти пяти веков османского ига, при этом уроки того конфликта важны и сейчас.
Кроме того, директор Государственного музея российской литературы имени Владимира Даля Дмитрий Бак предложил возобновить совместную историко-архивную, исследовательскую и мемориальную работу, культивирование бережного отношения к памятникам и монументам, связанным с освободительной войной 1877-1878 годов, а также проведение совместных мероприятий, приуроченных к датам ее ключевых событий.
Помимо этого, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Болгарии, сенатор Людмила Скаковская выдвинула предложение восстановить сотрудничество на уровне городов-побратимов. В частности, она привела в пример существовавшее в прошлом эффективное взаимодействие между высшими учебными заведениями двух стран: Тверским и Великотырновским университетами.
В заседании также приняли участие заместитель председателя группы дружбы "Болгария - Россия" болгарского народного собрания Маргарита Махаева, члены группы Галин Дурев и Иван Петков, представители научного сообщества обеих стран.
Заголовок открываемого материала