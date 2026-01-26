Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о попытке фон дер Ляйен подготовить ЕС к войне с Россией - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/es-2070419478.html
СМИ сообщили о попытке фон дер Ляйен подготовить ЕС к войне с Россией
СМИ сообщили о попытке фон дер Ляйен подготовить ЕС к войне с Россией - РИА Новости, 26.01.2026
СМИ сообщили о попытке фон дер Ляйен подготовить ЕС к войне с Россией
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предприняла действия по смягчению долговых правил внутри Евросоюза для финансирования дополнительных оборонных... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:55:00+03:00
2026-01-26T20:55:00+03:00
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
владимир путин
такер карлсон
еврокомиссия
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616297_79:537:2765:2048_1920x0_80_0_0_af7d7baf62e6c0e2bec85fefc460e30e.jpg
https://ria.ru/20260126/nato-2070386637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_69674bfef22be6766d6cd10f0696d225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, такер карлсон, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Такер Карлсон, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
СМИ сообщили о попытке фон дер Ляйен подготовить ЕС к войне с Россией

Telegraph: фон дер Ляйен пытается подготовить ЕС к войне с Россией к 2030 году

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предприняла действия по смягчению долговых правил внутри Евросоюза для финансирования дополнительных оборонных расходов в размере 650 миллиардов евро, надеясь подготовить членов ЕС к якобы возможной войне с Россией к 2030 году, сообщает британская газета Telegraph.
"Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 650 миллиардов евро в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году", - сообщает издание.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Генсек НАТО заявил о конце эпохи опеки США над европейской безопасностью
Вчера, 18:06
 
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинТакер КарлсонЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала