МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предприняла действия по смягчению долговых правил внутри Евросоюза для финансирования дополнительных оборонных расходов в размере 650 миллиардов евро, надеясь подготовить членов ЕС к якобы возможной войне с Россией к 2030 году, сообщает британская газета Telegraph.
"Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 650 миллиардов евро в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году", - сообщает издание.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".