Рейтинг@Mail.ru
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/es-2070336869.html
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА - РИА Новости, 26.01.2026
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА
В опубликованном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау отсутствует... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:46:00+03:00
2026-01-26T14:46:00+03:00
в мире
россия
освенцим
польша
урсула фон дер ляйен
владимир путин
кароль навроцкий
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40817/06/408170676_0:41:3076:1771_1920x0_80_0_0_9fa97fa180f304ca5fb66dbb072f4e48.jpg
https://ria.ru/20251116/polsha-2055308308.html
россия
освенцим
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40817/06/408170676_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_33a49b78ca5a1d1e136e57c7828af300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, освенцим, польша, урсула фон дер ляйен, владимир путин, кароль навроцкий, еврокомиссия, юнеско, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Освенцим, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Кароль Навроцкий, Еврокомиссия, ЮНЕСКО, Вторая мировая война (1939-1945)
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА

ЕК опубликовала заявление к годовщине освобождения Освенцима без упоминания РККА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. В опубликованном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау отсутствует упоминание о том, что лагерь был освобожден в январе 1945 года Красной армией.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш 19 января заявил РИА Новости, что польские власти не пригласили посольство России на официальное празднование 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
"Завтра мы отмечаем 81-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного и истребительного лагеря Освенцим-Биркенау. Мы вспоминаем и отдаем дань памяти шести миллионам еврейских женщин, мужчин и детей, убитых в ходе Холокоста, а также всем другим невинным жертвам нацистского режима. Их жизни были жестоко оборваны идеологией ненависти, но их память будет жить как нравственное свидетельство человечеству и как постоянное предостережение", - сказано в документе.
Ключевая роль Красной армии в освобождении этого лагеря полностью замалчивается.
27 января официально будет отмечаться 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. Почетное покровительство этому событию взял на себя президент Польши Кароль Навроцкий.
В мероприятиях традиционно будут принимать участие выжившие узники Освенцима, а также иностранные делегации.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января.
В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов оста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего в ходе оста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.
Мемориальное кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Польша требует отменить в Германии аукцион вещей, связанных с Холокостом
16 ноября 2025, 16:12
 
В миреРоссияОсвенцимПольшаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинКароль НавроцкийЕврокомиссияЮНЕСКОВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала