ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА - РИА Новости, 26.01.2026
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА
В опубликованном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау отсутствует... РИА Новости, 26.01.2026
ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА
ЕК опубликовала заявление к годовщине освобождения Освенцима без упоминания РККА
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. В опубликованном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау отсутствует упоминание о том, что лагерь был освобожден в январе 1945 года Красной армией.
Временный поверенный в делах России
в Польше
Андрей Ордаш 19 января заявил РИА Новости, что польские власти не пригласили посольство России на официальное празднование 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин
заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
"Завтра мы отмечаем 81-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного и истребительного лагеря Освенцим-Биркенау. Мы вспоминаем и отдаем дань памяти шести миллионам еврейских женщин, мужчин и детей, убитых в ходе Холокоста, а также всем другим невинным жертвам нацистского режима. Их жизни были жестоко оборваны идеологией ненависти, но их память будет жить как нравственное свидетельство человечеству и как постоянное предостережение", - сказано в документе.
Ключевая роль Красной армии в освобождении этого лагеря полностью замалчивается.
27 января официально будет отмечаться 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. Почетное покровительство этому событию взял на себя президент Польши Кароль Навроцкий
.
В мероприятиях традиционно будут принимать участие выжившие узники Освенцима, а также иностранные делегации.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января.
В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов оста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего в ходе оста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.