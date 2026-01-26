ЕК в заявлении по Освенциму не упомянула его освобождение РККА

БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. В опубликованном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю 81-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау отсутствует упоминание о том, что лагерь был освобожден в январе 1945 года Красной армией.

"Завтра мы отмечаем 81-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного и истребительного лагеря Освенцим-Биркенау. Мы вспоминаем и отдаем дань памяти шести миллионам еврейских женщин, мужчин и детей, убитых в ходе Холокоста, а также всем другим невинным жертвам нацистского режима. Их жизни были жестоко оборваны идеологией ненависти, но их память будет жить как нравственное свидетельство человечеству и как постоянное предостережение", - сказано в документе.