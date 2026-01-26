https://ria.ru/20260126/es-2070294543.html
ЕС представит пакет инвестиций для развития Гренландии
ЕС представит пакет инвестиций для развития Гренландии - РИА Новости, 26.01.2026
ЕС представит пакет инвестиций для развития Гренландии
Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному... РИА Новости, 26.01.2026
ЕС представит пакет инвестиций для развития Гренландии
Сикела: Брюссель представит пакет инвестиций для развития Гренландии
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что ЕС
удвоит финансовую поддержку Гренландии
.
"Мы готовим крупный пакет инвестиций, который улучшит повседневную жизнь в Гренландии и усилит нашу решительную поддержку права гренландцев на определение собственного будущего", - цитирует заявление еврокомиссара издание Politico
.
Издание пишет, что инвестиции будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, обеспечение связи, а также на развитие проекта ЕС Amitsoq Graphite, целью которого является добыча графита для оборонных предприятий и заводов, занимающихся производством электромобилей.
Как сообщает Politico, детали инвестиционного пакета будут объявлены во время грядущей встречи Сикелы с властями острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США
. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.