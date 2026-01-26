Рейтинг@Mail.ru
11:54 26.01.2026 (обновлено: 11:57 26.01.2026)
ЕС представит пакет инвестиций для развития Гренландии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Евросоюз представит инвестиционный пакет для Гренландии, направленный на повышение качества жизни на острове, сообщил офис еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС удвоит финансовую поддержку Гренландии.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
"Мы готовим крупный пакет инвестиций, который улучшит повседневную жизнь в Гренландии и усилит нашу решительную поддержку права гренландцев на определение собственного будущего", - цитирует заявление еврокомиссара издание Politico.
Издание пишет, что инвестиции будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, обеспечение связи, а также на развитие проекта ЕС Amitsoq Graphite, целью которого является добыча графита для оборонных предприятий и заводов, занимающихся производством электромобилей.
Как сообщает Politico, детали инвестиционного пакета будут объявлены во время грядущей встречи Сикелы с властями острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Крупная операция": в США подготовили планы по захвату Гренландии
Вчера, 02:53
 
