Султан Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа
17:59 26.01.2026 (обновлено: 18:17 26.01.2026)
Султан Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа
Султан Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2026
Султан Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа

Султан Ибрагим оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник президент России Владимир Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.
В ходе экскурсии по Эрмитажу султана Ибрагима привели в библиотеку Николая II, где на столе лежала открытая книга посетителей музея.
"Я хотел бы попросить Ваше Величество оставить ваш автограф в книге посетителей", - сказал Пиотровский, приглашая лидера Малайзии пройти к столу. Султан Ибрагим оставил свой автограф.
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками
Вчера, 16:09
 
