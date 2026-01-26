https://ria.ru/20260126/ermitazh-2070384895.html
Султан Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа
Султан Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа - РИА Новости, 26.01.2026
Султан Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2026
Султан Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа
Султан Ибрагим оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа