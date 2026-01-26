Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган проведет закрытое заседание по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/erdogan-2070267614.html
Эрдоган проведет закрытое заседание по Украине, сообщил источник
Эрдоган проведет закрытое заседание по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2026
Эрдоган проведет закрытое заседание по Украине, сообщил источник
Переговорный процесс по Украине, а также ситуация в секторе Газа и Сирии войдут в повестку закрытого заседания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:18:00+03:00
2026-01-26T10:18:00+03:00
в мире
украина
россия
сирия
реджеп тайип эрдоган
омер челик
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
https://ria.ru/20260125/zelenskij-2070217421.html
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070125841.html
украина
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сирия, реджеп тайип эрдоган, омер челик, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик, Мирный план США по Украине
Эрдоган проведет закрытое заседание по Украине, сообщил источник

Эрдоган обсудит переговорный процесс по Украине на закрытом заседании

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Переговорный процесс по Украине, а также ситуация в секторе Газа и Сирии войдут в повестку закрытого заседания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с членами Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), сообщил РИА Новости источник в партии.
"Процесс по Украине, ситуация в Сирии и Газе будут обсуждаться", - заявил собеседник агентства.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе. 25 января 2026 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
25 января, 22:01
Как отметил источник, обсуждение международной повестки состоится на фоне прошедших переговоров трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, второй день которых завершился в субботу в Абу-Даби.
По его словам, турецкое руководство намерено оценить текущую динамику переговорного процесса и региональную ситуацию с точки зрения интересов национальной безопасности и внешнеполитических приоритетов Анкары.
По итогам заседания ожидается традиционный брифинг официального представителя партии Омера Челика.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Украина проигнорировала предложения России по переговорам, заявили в МИД
25 января, 02:43
 
В миреУкраинаРоссияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганОмер ЧеликМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала