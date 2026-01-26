Эрдоган проведет закрытое заседание по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 26 янв - РИА Новости. Переговорный процесс по Украине, а также ситуация в секторе Газа и Сирии войдут в повестку закрытого заседания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с членами Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), сообщил РИА Новости источник в партии.