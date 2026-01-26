Рейтинг@Mail.ru
21:50 26.01.2026 (обновлено: 23:18 26.01.2026)
Дуров назвал WhatsApp небезопасным
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. РИА Новости, 26.01.2026
технологии, россия, павел дуров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram, в мире
Технологии, Россия, Павел Дуров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), WhatsApp Inc., Telegram, В мире
Дуров назвал WhatsApp небезопасным

Дуров указал на множество возможностей для хакерской атаки на WhatsApp

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера.
"Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp реализовал свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атаки", — написал он в соцсети X.
Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на процессуальный документ, международная группа истцов подала в суд на холдинг Meta*. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере.
В ноябре в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что WhatsApp полностью заблокируют в России, если компания так и не выполнит требования законодательства по удалению запрещенных материалов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Полиция Петербурга предупредила о новых попытках мошенничества с WhatsApp*
25 января, 11:37
 
ТехнологииРоссияПавел ДуровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.TelegramВ мире
 
 
