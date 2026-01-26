https://ria.ru/20260126/durov-2070428438.html
Дуров назвал WhatsApp небезопасным
Дуров назвал WhatsApp небезопасным - РИА Новости, 26.01.2026
Дуров назвал WhatsApp небезопасным
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. РИА Новости, 26.01.2026
россия
Дуров назвал WhatsApp небезопасным
Дуров указал на множество возможностей для хакерской атаки на WhatsApp