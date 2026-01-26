Рейтинг@Mail.ru
Украинские БПЛА атаковали ЛНР - РИА Новости, 26.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 26.01.2026 (обновлено: 14:01 26.01.2026)
Украинские БПЛА атаковали ЛНР
Украинские БПЛА атаковали ЛНР
Не менее 10 украинских БПЛА атаковали ЛНР, повреждена школа, пострадавших нет, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2026
Украинские БПЛА атаковали ЛНР

Не менее десяти украинских БПЛА атаковали ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыбитое в результате атаки БПЛА ВСУ окно в школе № 54 в пгт Юбилейное в Луганске. 26 января 2026
Выбитое в результате атаки БПЛА ВСУ окно в школе № 54 в пгт Юбилейное в Луганске. 26 января 2026
ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Не менее 10 украинских БПЛА атаковали ЛНР, повреждена школа, пострадавших нет, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о работе систем ПВО в Луганске.
"Сегодня ночью и ранним утром под ударами беспилотников снова оказалась мирная инфраструктура. В сторону энергообъектов трех наших муниципалитетов, включая Луганск, было направлено не менее десяти беспилотников", - информировал глава ЛНР.
Он уточнил, что восстановительные работы будут организованы после отмены угрозы повторных атак ВСУ и обеспечения безопасных условий для осмотра оборудования.
"Кроме того, этим утром в пгт Юбилейное вражеский дрон ударил по одной из школ. Он упал во дворе на спортивной площадке", - добавил Пасечник.
Уточняется, что учебное учреждение переведено на дистанционное обучение. В результате детонации БПЛА выбиты окна, повреждена кровля здания.
"К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", - сообщил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
