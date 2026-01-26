Украинские БПЛА атаковали ЛНР

ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Не менее 10 украинских БПЛА атаковали ЛНР, повреждена школа, пострадавших нет, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о работе систем ПВО в Луганске.
"Сегодня ночью и ранним утром под ударами беспилотников снова оказалась мирная инфраструктура. В сторону энергообъектов трех наших муниципалитетов, включая Луганск, было направлено не менее десяти беспилотников", - информировал глава ЛНР.
Он уточнил, что восстановительные работы будут организованы после отмены угрозы повторных атак ВСУ и обеспечения безопасных условий для осмотра оборудования.
Уточняется, что учебное учреждение переведено на дистанционное обучение. В результате детонации БПЛА выбиты окна, повреждена кровля здания.
"К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", - сообщил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18