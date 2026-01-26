В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества

Согласно материалам дела, в 2021 году подозреваемый незаконно вынес распоряжение о предоставлении местному жителю земельного участка с видом разрешенного использования "под нефтяную скважину" в аренду без проведения торгов. Позднее земля была передана в аренду другому человеку, при этом оба не имели лицензии на пользование недрами. В январе 2024 года участок был выкуплен после незаконно вынесенного подозреваемым распоряжения. Действия чиновника, по версии следствия, причинили ущерб в 16,5 миллиона рублей.