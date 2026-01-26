https://ria.ru/20260126/dagestan-2070332985.html
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества - РИА Новости, 26.01.2026
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества
Экс-глава управления Росимущества в Дагестане, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:32:00+03:00
2026-01-26T14:32:00+03:00
2026-01-26T14:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
https://ria.ru/20260125/sud-2070186258.html
https://ria.ru/20251005/arest-2046534649.html
республика дагестан
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества
В Дагестане арестовали на 2 месяца экс-главу управления Росимущества Абакарова
МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Экс-глава управления Росимущества в Дагестане, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба судов региона.
"В Советский районный суд Махачкалы
поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-руководителя территориального управления Росимущества
в республике Дагестан
. Он подозревается в превышении должностных полномочий… Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 24 марта", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет об Умахане Абакарове.
Согласно материалам дела, в 2021 году подозреваемый незаконно вынес распоряжение о предоставлении местному жителю земельного участка с видом разрешенного использования "под нефтяную скважину" в аренду без проведения торгов. Позднее земля была передана в аренду другому человеку, при этом оба не имели лицензии на пользование недрами. В январе 2024 года участок был выкуплен после незаконно вынесенного подозреваемым распоряжения. Действия чиновника, по версии следствия, причинили ущерб в 16,5 миллиона рублей.
Республиканское управление СУСК сообщало, что уголовное дело расследуется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).