Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/dagestan-2070332985.html
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества - РИА Новости, 26.01.2026
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества
Экс-глава управления Росимущества в Дагестане, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T14:32:00+03:00
2026-01-26T14:32:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
https://ria.ru/20260125/sud-2070186258.html
https://ria.ru/20251005/arest-2046534649.html
республика дагестан
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества

В Дагестане арестовали на 2 месяца экс-главу управления Росимущества Абакарова

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Экс-глава управления Росимущества в Дагестане, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба судов региона.
"В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-руководителя территориального управления Росимущества в республике Дагестан. Он подозревается в превышении должностных полномочий… Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 24 марта", – говорится в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
На Ставрополье арестовали главу общественной организации по развитию спорта
25 января, 16:11
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет об Умахане Абакарове.
Согласно материалам дела, в 2021 году подозреваемый незаконно вынес распоряжение о предоставлении местному жителю земельного участка с видом разрешенного использования "под нефтяную скважину" в аренду без проведения торгов. Позднее земля была передана в аренду другому человеку, при этом оба не имели лицензии на пользование недрами. В январе 2024 года участок был выкуплен после незаконно вынесенного подозреваемым распоряжения. Действия чиновника, по версии следствия, причинили ущерб в 16,5 миллиона рублей.
Республиканское управление СУСК сообщало, что уголовное дело расследуется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).
Татьяна Беляева - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана
5 октября 2025, 20:31
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала