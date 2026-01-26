Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА
16:32 26.01.2026 (обновлено: 17:21 26.01.2026)
В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА
В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА
Число жертв массированного налета украинских дронов на Воронеж в ночь на 11 января выросло до двух — еще одна женщина умерла в больнице
2026-01-26T16:32:00+03:00
2026-01-26T17:21:00+03:00
В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА

Число жертв одной из мощнейших атак дронов ВСУ на Воронеж выросло до двух

ВОРОНЕЖ, 26 янв — РИА Новости. Число жертв массированного налета украинских дронов на Воронеж в ночь на 11 января выросло до двух — еще одна женщина умерла в больнице, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В воронежской больнице умерла еще одна женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки на наш город вражеских беспилотников в ночь с 10 на 11 января", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Той ночью Воронеж подвергся одной из самых мощных атак ВСУ за все время специальной военной операции. Как сообщал Гусев, в небе над городом обнаружили, уничтожили и подавили около десяти беспилотников. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько часов. Получили повреждения 12 многоквартирных и более 40 частных домов и не менее 86 автомобилей. Мэр Воронежа Сергей Петрин оценил ущерб в 20-25 миллионов рублей.
