В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА
Число жертв массированного налета украинских дронов на Воронеж в ночь на 11 января выросло до двух — еще одна женщина умерла в больнице, сообщил губернатор...
2026-01-26T16:32:00+03:00
2026-01-26T16:32:00+03:00
2026-01-26T17:21:00+03:00
Число жертв одной из мощнейших атак дронов ВСУ на Воронеж выросло до двух
ВОРОНЕЖ, 26 янв — РИА Новости.
Число жертв массированного налета украинских дронов на Воронеж в ночь на 11 января выросло до двух — еще одна женщина умерла в больнице, сообщил
губернатор Александр Гусев.
"В воронежской больнице умерла еще одна женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки на наш город вражеских беспилотников в ночь с 10 на 11 января", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Той ночью Воронеж подвергся одной из самых мощных атак ВСУ за все время специальной военной операции. Как сообщал Гусев, в небе над городом обнаружили, уничтожили и подавили около десяти беспилотников. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько часов. Получили повреждения 12 многоквартирных и более 40 частных домов и не менее 86 автомобилей. Мэр Воронежа Сергей Петрин оценил ущерб в 20-25 миллионов рублей.