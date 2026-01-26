Россия сохранила 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты в европейских странах могут купить жители Люксембурга, наименьшее – граждане Молдавии, Россия в рейтинге по доступности бензина занимает пятнадцатое место из 32-х, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ситуация на рынке

На мировом рынке нефти в 2025 году наблюдался преимущественно нисходящий тренд, что отразилось и на топливном рынке большинства стран Европы . За год розничные цены на бензин в большинстве государств сократились, но при этом в разных странах ситуация развивалась по-разному, что обусловлено многими факторами, и в том числе налоговыми режимами, конкурентной средой и экономической ситуацией в целом. В некоторых странах цены, несмотря на общую тенденцию, выросли.

Эксперты отмечают, что доступность бензина зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки этого показателя в различных странах эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.

Россия в середине списка

Швеция и Лидером рейтинга стал Люксембург . Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты почти три тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты — одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,4 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия Ирландия . Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.

Россия, как и в прошлогоднем рейтинге, заняла пятнадцатое место, между Испанией Италией . Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1285 литров 95-го бензина.

Латвия, Словакия, Хорватия, Венгрия и Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия . Жители этой страны имеют возможность приобрести лишь 616 литров топлива, что почти в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в два раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния Португалия . Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 900 литров бензина.

Цены на бензин

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане . В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 45,9 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 67,5 рубля за литр. По данным Росстата , по сравнению с началом прошлого года цена бензина в нашей стране выросла на 11,3%.

Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия , где бензин стоит около 70 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария

Финляндия, Германия и Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах , в пересчете на российскую валюту – 182 рубля за литр. Далее следуют Дания Норвегия . В этих странах литр бензина обойдется дороже 159 рублей.

Самое дешевое дизельное топливо продается в Белоруссии – 70,1 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в России и Молдавии – 76,9 и 86,4 рубля за литр соответственно.

Самое дорогое дизельное топливо - в Финляндии – 169,3 рубля за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Нидерландах, Ирландии, Норвегии и Дании (более 156 рублей за литр).

В большинстве стран цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Швеции (-14,5%), Венгрии (-11,9%) и в Эстонии (-11,6%). Рост цен произошел в шести странах. Наиболее существенный – в Казахстане (+14,6%), России (+11,3%) и в Финляндии (+7,8%).

Цены на дизельное топливо также снизились в большинстве стран. Подорожание произошло в девяти государствах из 32, участвующих в рейтинге.

Прогнозы

Эксперты РИА Новости полагают, что из-за наблюдаемого избытка на нефтяном рынке среднегодовая цена Brent в 2026 году будет ниже уровня 2025 года и составит около 60 долларов за баррель. В связи с этим среднегодовой уровень цен на бензин в Европе, по всей видимости, также будет ниже, чем в 2025 году, что может положительно повлиять на доступность.

При этом в России удорожание бензина, скорее всего, продолжится, но за счет накопленных запасов, а также регулирующих мер правительства ситуация на рынке будет менее напряженной, чем в 2025 году. Эксперты полагают, что рост бензиновых цен удастся удержать в рамках инфляции. При этом доходы населения по темпам могут превысить рост бензиновых цен, в связи с чем его доступность, как минимум, сохранится на уровне 2025 года.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2026 года. По Норвегии — по итогам ноября 2025 года, Казахстану — декабря 2025 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.