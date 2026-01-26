Рейтинг@Mail.ru
Россия сохранила 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
00:14 26.01.2026 (обновлено: 02:27 26.01.2026)
Россия сохранила 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
Россия сохранила 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
2026
Новости
Россия сохранила 15-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты в европейских странах могут купить жители Люксембурга, наименьшее – граждане Молдавии, Россия в рейтинге по доступности бензина занимает пятнадцатое место из 32-х, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ситуация на рынке

На мировом рынке нефти в 2025 году наблюдался преимущественно нисходящий тренд, что отразилось и на топливном рынке большинства стран Европы. За год розничные цены на бензин в большинстве государств сократились, но при этом в разных странах ситуация развивалась по-разному, что обусловлено многими факторами, и в том числе налоговыми режимами, конкурентной средой и экономической ситуацией в целом. В некоторых странах цены, несмотря на общую тенденцию, выросли.
Эксперты отмечают, что доступность бензина зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки этого показателя в различных странах эксперты РИА Новости, основываясь на данных официальной статистики, составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы.

Россия в середине списка

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны имеют возможность купить на свои средние зарплаты почти три тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве по европейским меркам невысокие, при этом зарплаты — одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Великобритания с 2,4 тысячи литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Швеция и Ирландия. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,2 тысячи литров бензина.
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В России могут частично снять запрет с экспорта бензина, сообщил источник
19 января, 14:32
Россия, как и в прошлогоднем рейтинге, заняла пятнадцатое место, между Испанией и Италией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1285 литров 95-го бензина.
Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести лишь 616 литров топлива, что почти в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в два раза меньше, чем в России. Помимо Молдавии нижние строчки рейтинга занимают Румыния, Латвия, Словакия, Хорватия, Венгрия и Португалия. Жители данных государств имеют возможность купить на свои зарплаты менее 900 литров бензина.

Цены на бензин

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 45,9 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 67,5 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом прошлого года цена бензина в нашей стране выросла на 11,3%.
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Эксперт рассказал о ситуации с ценами на бензин в январе 2026 года
4 января, 18:10
Третье место по дешевизне бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, где бензин стоит около 70 российских рублей за литр. В первую пятерку стран с самым дешевым топливом входят также Молдавия и Болгария.
Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту – 182 рубля за литр. Далее следуют Дания, Финляндия, Германия и Норвегия. В этих странах литр бензина обойдется дороже 159 рублей.
Самое дешевое дизельное топливо продается в Белоруссии – 70,1 рубля за литр. Низкие цены на дизельное топливо также в России и Молдавии – 76,9 и 86,4 рубля за литр соответственно.
Пистолет автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Запрет на экспорт бензина из России продлили до марта
1 января, 00:49
Самое дорогое дизельное топливо - в Финляндии – 169,3 рубля за литр. Высокая стоимость дизельного топлива также в Нидерландах, Ирландии, Норвегии и Дании (более 156 рублей за литр).
В большинстве стран цены на бензин снизились. Наиболее существенно стоимость бензина сократилась в Швеции (-14,5%), Венгрии (-11,9%) и в Эстонии (-11,6%). Рост цен произошел в шести странах. Наиболее существенный – в Казахстане (+14,6%), России (+11,3%) и в Финляндии (+7,8%).
Цены на дизельное топливо также снизились в большинстве стран. Подорожание произошло в девяти государствах из 32, участвующих в рейтинге.

Прогнозы

Эксперты РИА Новости полагают, что из-за наблюдаемого избытка на нефтяном рынке среднегодовая цена Brent в 2026 году будет ниже уровня 2025 года и составит около 60 долларов за баррель. В связи с этим среднегодовой уровень цен на бензин в Европе, по всей видимости, также будет ниже, чем в 2025 году, что может положительно повлиять на доступность.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Новак спрогнозировал рост мирового потребления нефти к 2050 году
22 января, 15:11
При этом в России удорожание бензина, скорее всего, продолжится, но за счет накопленных запасов, а также регулирующих мер правительства ситуация на рынке будет менее напряженной, чем в 2025 году. Эксперты полагают, что рост бензиновых цен удастся удержать в рамках инфляции. При этом доходы населения по темпам могут превысить рост бензиновых цен, в связи с чем его доступность, как минимум, сохранится на уровне 2025 года.
При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало 2026 года. По Норвегии — по итогам ноября 2025 года, Казахстану — декабря 2025 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Новак оценил долю России в мировом производстве нефтехимии
22 января, 15:14
 
