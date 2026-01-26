АТОР ожидает рост турпотока в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Увеличение рейсов и расширение географии полетов наряду с запуском взаимного безвизового режима значительно подстегнет турпоток между Россией и Саудовской Аравией, уверена глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. Как говорил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, оно вступит в силу к концу февраля - началу марта 2026 года.

Ломидзе отметила, что ярким примером того, как увеличение числа рейсов влияет на турпоток в 2025 году, стал Вьетнам: поездки организованных туристов из России во Вьетнам выросли на 200%.

"Мы ожидаем, что в этом году похожая судьба может ждать Саудовскую Аравию, потому что открываются дополнительные прямые рейсы, заработает безвизовый режим. Есть невероятный интерес к этой стране, в том числе потому, что она была закрыта для туристов", - сказала Ломидзе в интервью РИА Новости.