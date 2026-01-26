Рейтинг@Mail.ru
Анисимова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис
 
08:04 26.01.2026 (обновлено: 08:31 26.01.2026)
Анисимова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Анисимова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Американка Аманда Анисимова обыграла китаянку Ван Синьюй в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Анисимова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

Аманда Анисимова вышла в четвертьфинал Australian Open

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американка Аманда Анисимова обыграла китаянку Ван Синьюй в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
26 января 2026 • начало в 06:05
Завершен
Ван Синью
0 : 26:74:6
Аманда Анисимова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу четвертой ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Она впервые вышла в четвертьфинал Australian Open. Ван Синьюй идет 46-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.
В четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Анисимова сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой (6-й номер посева).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Медведева разгромили, но без позора: за что похвалить первую ракетку России
25 января, 15:40
 
Теннис
 
