Власти Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах
14:55 25.01.2026
Власти Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах
Медики Национального института медицинских исследований в Индии начали выборочное ПЦР-тестирование летучих мышей в зоопарке Колкаты, чтобы проверить, являются...
в мире
индия
колката
западная бенгалия
индия
колката
западная бенгалия
Власти Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах

В Индии начали ПЦР-тестирование летучих мышей из-за вируса Нипах

Индийская летучая лисица
Индийская летучая лисица. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв – РИА Новости. Медики Национального института медицинских исследований в Индии начали выборочное ПЦР-тестирование летучих мышей в зоопарке Колкаты, чтобы проверить, являются ли те переносчиками смертельно опасного вируса Нипах, сообщает телеканал NDTV.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Национальный институт медицинских исследований начал проводить выборочные тесты методом ОТ-ПЦР среди летучих мышей в зоопарке Алипур на юге Колкаты, чтобы проверить, являются ли эти животные переносчиками вируса Нипах. Группа медиков собрала образцы крови и мазки у летучих мышей в зоопарке", - сообщает телеканал.
Группа экспертов также посетит районы по всему штату, где обитают летучие мыши, для сбора образцов.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.
Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.
