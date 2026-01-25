https://ria.ru/20260125/zoopark-2070179532.html
Власти Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах
Власти Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах - РИА Новости, 25.01.2026
Власти Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах
Медики Национального института медицинских исследований в Индии начали выборочное ПЦР-тестирование летучих мышей в зоопарке Колкаты, чтобы проверить, являются... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
индия
колката
западная бенгалия
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв – РИА Новости.
Медики Национального института медицинских исследований в Индии начали выборочное ПЦР-тестирование летучих мышей в зоопарке Колкаты, чтобы проверить, являются ли те переносчиками смертельно опасного вируса Нипах, сообщает телеканал NDTV
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия
на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Национальный институт медицинских исследований начал проводить выборочные тесты методом ОТ-ПЦР среди летучих мышей в зоопарке Алипур на юге Колкаты
, чтобы проверить, являются ли эти животные переносчиками вируса Нипах. Группа медиков собрала образцы крови и мазки у летучих мышей в зоопарке", - сообщает телеканал.
Группа экспертов также посетит районы по всему штату, где обитают летучие мыши, для сбора образцов.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.
Ранее власти Индии
сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала
