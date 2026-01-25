Власти Индии начали проверку летучих мышей на вирус Нипах

Группа экспертов также посетит районы по всему штату, где обитают летучие мыши, для сбора образцов.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.