Фон дер Ляйен попала в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ

«

"Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле. <…> Критика звучит в тот момент, когда ЕС значительно расширяет свою финансовую поддержку Украине до 90 миллиардов евро", — отмечает он.