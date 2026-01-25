Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ
04:32 25.01.2026
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ
в мире
украина
европа
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
юлия тимошенко
еврокомиссия
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, украина, европа, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, юлия тимошенко, еврокомиссия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мирный план сша по украине, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Юлия Тимошенко, Еврокомиссия, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Мирный план США по Украине, Евросоюз
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ

BZ: ЕС вероятно изменит курс в отношении Украины из-за скандала с Зеленским

© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за личного покрывательства коррупционного скандала с Владимиром Зеленским, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Пока ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, <…> который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского", — указывается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
По словам автора статьи, главной претензией к председательнице ЕК стало личное выгораживание главы киевского режима и чрезмерно снисходительное отношение к украинскому правительству.
«
"Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле. <…> Критика звучит в тот момент, когда ЕС значительно расширяет свою финансовую поддержку Украине до 90 миллиардов евро", — отмечает он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе
23 января, 17:14
В тексте обозначено, что разгоревшийся скандал может кардинально изменить политику Европы в отношении Украины.
«
"Этот случай выявляет структурную проблему в политике ЕС в отношении Украины. <…> В свете растущих финансовых потоков и продолжающихся скандалов в Украине, возникает вопрос, сможет ли ЕС политически поддерживать нынешний курс в отношении Украины", — резюмируется там.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России
03:43
В последние недели на Украине активное развитие получили крупные коррупционные скандалы. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила уже самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЮлия ТимошенкоЕврокомиссияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Мирный план США по УкраинеЕвросоюз
 
 
