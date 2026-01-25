Рейтинг@Mail.ru
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 25.01.2026 (обновлено: 23:37 25.01.2026)
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 25.01.2026
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане, который обсуждали представители России, Украины и США, было 20 пунктов. РИА Новости, 25.01.2026
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
стив уиткофф
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Специальная военная операция на Украине, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев
Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби

Зеленский: в Абу-Даби обсуждался план урегулирования на Украине из 20 пунктов

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане, который обсуждали представители России, Украины и США, было 20 пунктов.
"Была трехсторонняя встреча впервые за долгое время, она была не только среди дипломатов, но и среди военных. Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы, их много", — сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским
Вчера, 18:37
По его словам, у Москвы и Киева разные позиции на переговорах, однако американская сторона хочет найти решение, которое устроило бы всех.
"Трехсторонний формат проводится для того, чтобы найти тот самый компромисс, но должны быть готовы все стороны, в том числе американская", — утверждает Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса
Вчера, 20:58
Днем ранее Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

В предыдущий раз Уиткофф встречался с Путиным в начале декабря, тогда обсуждалась версия документа из 27 пунктов. По данным зарубежных СМИ, изначальная инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Сообщалось, что Киев передавал Вашингтону поправки, касающиеся вопросов территорий и Запорожской АЭС

Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Россией и США на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
23 января, 08:00
 
