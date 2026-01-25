Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в мирном плане, который обсуждали представители России, Украины и США, было 20 пунктов.
"Была трехсторонняя встреча впервые за долгое время, она была не только среди дипломатов, но и среди военных. Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы, их много", — сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.
По его словам, у Москвы и Киева разные позиции на переговорах, однако американская сторона хочет найти решение, которое устроило бы всех.
"Трехсторонний формат проводится для того, чтобы найти тот самый компромисс, но должны быть готовы все стороны, в том числе американская", — утверждает Зеленский.
Переговоры в Абу-Даби
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
Днем ранее Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
В предыдущий раз Уиткофф встречался с Путиным в начале декабря, тогда обсуждалась версия документа из 27 пунктов. По данным зарубежных СМИ, изначальная инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Сообщалось, что Киев передавал Вашингтону поправки, касающиеся вопросов территорий и Запорожской АЭС
