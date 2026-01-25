Зеленский высказался о переговорах в Абу-Даби

В предыдущий раз Уиткофф встречался с Путиным в начале декабря, тогда обсуждалась версия документа из 27 пунктов. По данным зарубежных СМИ, изначальная инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие. Сообщалось, что Киев передавал Вашингтону поправки, касающиеся вопросов территорий и Запорожской АЭС