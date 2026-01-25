Сведений о пострадавших россиянах в ЮАР нет, заявили в посольстве

ПРЕТОРИЯ, 25 янв - РИА Новости. Сведений о россиянах, пострадавших в результате наводнений на севере Южно-Африканской Республики, не имеется, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Претории.
"На текущий момент информации о наличии пострадавших в (северной провинции - ред.) Мпумаланге росграждан не поступало", - сообщили в диппредставительстве.
Эта же информация касается и другой сильно пострадавшей провинции, Лимпопо, и вообще ситуации с наводнениями, отметили в посольстве.
С конца 2025 года разрушительные наводнения охватили страны юга Африки. По последним данным властей ЮАР, из-за наводнений в провинции Мпумаланга погибли 20 человек, в Лимпопо - 19. Примерно 600 человек были эвакуированы из Национального парка Крюгера - крупнейшего заповедника ЮАР и одного из самых популярных туристических направлений, а нанесенный ему ущерб оценивается в более чем 30 миллионов долларов.
Согласно докладу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), опубликованному в пятницу, по меньшей мере 159 человек погибли в результате наводнений, вызванных аномально сильными дождями в странах Южной Африки. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям: тысячи жилых домов оказались повреждены или полностью уничтожены. Существенный ущерб нанесен транспортной инфраструктуре - пострадали сотни дорог и мостов. Серьезно нарушена работа систем водоснабжения и электроснабжения.