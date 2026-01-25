Meta* обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за наличия у компании доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ.

"Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc.*, утверждая, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp … группа истцов утверждает, что утверждения Meta о приватности ложные", - пишет агентство.

Агентство отмечает, что речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как утверждают в Meta*, обеспечивается доступ к переписке только для ее участников.

Истцы заявляют, что в действительности, по информации, полученной от разоблачителей, Meta хранит содержание переписок и ее сотрудники могут получать к ней доступ.

Бразилии, Индии, Мексики и Сан-Франциско. Среди истцов - граждане Австралии ЮАР , иск подан в окружной суд США

Как пишет агентство, в Meta назвали обвинения "пустой фантазией", но пообещали принять ответные шаги против истцов.