Meta* обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp
Meta* обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp
Meta* обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за наличия у компании доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ.
"Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc.*, утверждая, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp
… группа истцов утверждает, что утверждения Meta о приватности ложные", - пишет агентство.
Агентство отмечает, что речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как утверждают в Meta*, обеспечивается доступ к переписке только для ее участников.
Истцы заявляют, что в действительности, по информации, полученной от разоблачителей, Meta хранит содержание переписок и ее сотрудники могут получать к ней доступ.
Среди истцов - граждане Австралии
, Бразилии
, Индии
, Мексики
и ЮАР
, иск подан в окружной суд США
в Сан-Франциско
.
Как пишет агентство, в Meta назвали обвинения "пустой фантазией", но пообещали принять ответные шаги против истцов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.