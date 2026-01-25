В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщила Росавиация.
Самолет в небе. Архивное фото