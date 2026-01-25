Рейтинг@Mail.ru
18:16 25.01.2026
Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, заявил Онищенко
индия
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
индия, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье
Индия, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье
Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, заявил Онищенко

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, но нужно быть ответственными в путешествиях, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
"Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо… Главное – это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться", - сказал Онищенко.
Он добавил, что для того, чтобы обезопасить себя, необходимо чаще мыть руки и овощи перед употреблением.
"Вакцины нет. Пока, я так понимаю, никто не ставил задачу ее сделать. Но в принципе создать ее можно", - заключил Онищенко.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
