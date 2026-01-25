Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, заявил Онищенко

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах, но нужно быть ответственными в путешествиях, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.

"Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо… Главное – это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться", - сказал Онищенко

Он добавил, что для того, чтобы обезопасить себя, необходимо чаще мыть руки и овощи перед употреблением.

"Вакцины нет. Пока, я так понимаю, никто не ставил задачу ее сделать. Но в принципе создать ее можно", - заключил Онищенко.