Ушаков побеседовал с Кушнером до переговоров

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков пообщался с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером до переговоров в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Новые кадры из кулуаров встречи опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
На видеозаписи видно, что Ушаков и Кушнер оживленно беседуют по пути в представительский кабинет президента РФ в Кремле, где проходили переговоры.