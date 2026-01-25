Рейтинг@Mail.ru
Ушаков побеседовал с Кушнером до переговоров
11:25 25.01.2026 (обновлено: 11:26 25.01.2026)
Ушаков побеседовал с Кушнером до переговоров
Помощник президента России Юрий Ушаков пообщался с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером до переговоров в Кремле. РИА Новости, 25.01.2026
в мире
россия
сша
юрий ушаков
джаред кушнер
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, юрий ушаков, джаред кушнер, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков пообщался с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером до переговоров в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Новые кадры из кулуаров встречи опубликовал в воскресенье в своем Telegram-канале журналист "России 1" Павел Зарубин.
На видеозаписи видно, что Ушаков и Кушнер оживленно беседуют по пути в представительский кабинет президента РФ в Кремле, где проходили переговоры.
Ушаков рассказал о целях встречи Путина с американской делегацией
