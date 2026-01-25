Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса
20:58 25.01.2026 (обновлено: 21:00 25.01.2026)
Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса
Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 25.01.2026
Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса
Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной. РИА Новости, 25.01.2026
Зеленский отказался от вывода ВСУ из Донбасса

Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ из Донбасса

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.
Зеленский 30 декабря после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
"Наша позиция по территориям и территориальной целостности Украины… повторять не буду, все знают нашу позицию (она неизменна – ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский вновь отказался от вывода ВСУ из Донбасса
30 декабря 2025, 02:29
 
В миреДонбассУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампГитанас НауседаВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
